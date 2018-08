El consolat comença a trucar a les famílies bloquejades a Kíev

Després de dies d’enrenou mediàtic, el consolat espanyol a Kíev va començar a posar-se en contacte ahir amb la trentena de famílies que han anat a buscar el seu fill nascut per gestació subrogada a Ucraïna i ara no poden tornar. El motiu del bloqueig és que l’ambaixador els va negar el passaport del seu fill -gestat per una mare ucraïnesa- perquè s’havien detectat casos de presumpte tràfic de menors i males pràctiques en el procés de les clíniques. Volen revisar tots els casos abans de deixar-los volar a casa. Si bé en un principi el consolat havia començat a donar cites a les famílies per als mesos d’octubre i novembre, moltes parelles es van queixar i ara les autoritats espanyoles han canviat d’estratègia.

Els treballadors de l’ambaixada espanyola ja han contactat amb alguns pares i els han dit que estan estudiant tots els casos de manera “individualitzada”. També els han demanat la documentació vinculada a la contractació dels serveis de gestació subrogada. Entre d’altres, el sistema d’aquest país requereix que es firmi davant de notari un contracte entre la gestant i els futurs pares i també que es pugui demostrar que la criatura té, com a mínim, la càrrega genètica del pare espanyol. Per accedir a la gestació subrogada a Ucraïna, els pares han d’acreditar que estan casats i només s’admeten parelles heterosexuals.

Segons una de les agències que treballen amb Ucraïna, una opció que estan donant als pares per poder sortir del país és que obtinguin el passaport ucraïnès per al nadó. Però aquest tràmit es podria allargar mesos i tampoc garantiria que els pares aconseguissin la nacionalitat espanyola del nen un cop a casa.

Les agències avisaven

Quan el govern espanyol va comunicar que aturava l’expedició de passaports als nadons nascuts a Ucraïna després del 5 de juliol, també va dir que desaconsellava iniciar processos de gestació subrogada en aquest país. Algunes agències, quan oferien els paquets, ja advertien de la situació “d’inestabilitat sociopolítica” i de la “mala qualitat del sistema sanitari local”.