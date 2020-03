La Moncloa descarta el confinament total per evitar una crisi socieconòmica "pitjor que la del coronavirus"

Espanya continua engreixant la xifra de contagis pel Covid-19 però es manté ferma en les mesures adoptades fins ara. Si bé Pedro Sánchez ja va assegurar aquest dissabte que s'han adoptat les mesures més dràstiques del món, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, també ha desaconsellat més confinament. Ha argumentat que les mesures aplicades actualment permeten "mantenir el nivell de funcionament de la societat" i que no hi hagi problemes que generin "crisis socioeconòmiques pitjors que la del coronavirus". Ha diferenciat Espanya de l'exemple xinès i ha justificat que Wuhan podia aïllar-se perquè tenia províncies al voltant que podien garantir el seu abastiment, però que això a Espanya i Europa no passa.

El debat sobre si calen mesures més restrictives té com a objectiu reduir els contagis i destensionar el sistema sanitari, que 70 científics d'arreu de l'Estat han pronosticat que es podria col·lapsar dimecres. Simón ha contradit aquesta hipòtesi i ha advertit que el pitjor moment als hospitals arribarà, segurament, quan la corba ja estigui en fase de descens. "Si estem pensant que el punt àlgid [de contagis] és aquesta setmana vinent, el punt crític serà una o dues setmanes després, quan s'acumularan els pacients que no han sortit amb els que van entrant", ha puntualitzat Simón. A més, ha pronosticat que "l'estrès" es podria donar en alguns punts, però ha augurat que no serà generalitzat.

El ministeri ha donat noves dades de l'evolució del coronavirus i continua engreixant-se la xifra de víctimes mortals. Arriba a 1.720, tot i que també van incrementant-se les altes. Les morts són 400 més que dissabte i els curats 450 més, en total, 2.575. El ministeri de Sanitat ha facilitat les noves dades d'aquest diumenge i ja ha detectat 28.572 casos de contagis des que es va diagnosticar el primer malalt. Són 3.646 casos més en les últimes 24 hores. 1.785 es troben a les unitats de cures intensives (UCI), un dels espais més tensionats del sistema sanitari, 173 més que dissabte. En la compareixença d'aquest diumenge el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha informat que hi ha 3.475 professionals sanitaris infectats –una dada "que preocupa", ha admès–, el 10% dels casos.

La Comunitat de Madrid ja passa la barrera dels 1.000 morts –en suma 1.021, segons aquestes dades–, per bé que també arriba als 1.900 curats, més de 350 més que dissabte. Com a l'Estat, cada dia hi ha més altes que morts, però de totes maneres l'increment de persones que perden la vida no s'atura. Ja va avisar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "el pitjor encara ha d'arribar" i que durant la setmana vinent la corba seguirà en sentit ascendent, a l'espera d'arribar al pic. Simón ha indicat que el moment que la tendència canviï cada vegada és més a prop, però ha fet una crida a mantenir la disciplina ciutadana, perquè relaxar-se abans d'hora podria implicar "tornar a començar".

Amb aquest escenari, aquest diumenge s'ha confirmat que l'estat d'alarma s'allargarà dues setmanes més, fins després de Setmana Santa. Sánchez ha comunicat als presidents autonòmics en la videoconferència que han mantingut aquest matí que ho sol·licitarà al Congrés, que, tal com preveu la Constitució, ha d'avalar la pròrroga.

L'arribada massiva de tests ràpids

Aquest dissabte es va anunciar l'adquisició de tests de detecció ràpida del Covid-19 amb una compra de 640.000 kits, que s'aniran ampliant. Simón ha destacat que els primers beneficiats seran el personal sanitari i, en segon lloc, les persones que desenvolupen tasques en residències de gent gran, on ha reconegut que s'han viscut episodis greus. El primer objectiu és conèixer la transmissió real de la malaltia i poder aïllar els infectats, procurant que no sigui als seus domicilis sinó en altres equipaments preparats. En segon lloc, ha comentat Simón, servirà per saber quan es poden començar a desescalar les mesures i plantejar riscos de cara a pròximes temporades de contagis, si és que n'hi ha. A banda de les proves per saber si s'és positiu, els serològics permetran conèixer si s'ha desenvolupat immunitat per tenir informació sobre la base poblacional que es podria infectar en altres fases.