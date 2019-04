Barcelona clamarà dissabte contra els "lloguers abusius"

Els col·lectius socials en defensa del dret a l'habitatge han convocat una manifestació contra els "lloguers abusius" a la ciutat i els fons voltor. Més de 40 entitats catalanes han signat un manifest per lluitar per uns lloguers assequibles i s'han sumat, sota el lema "Punxem la bombolla", a les mobilitzacions que tindran lloc dissabte en més de 36 ciutats del món.

Cinc de les entitats –Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), 500x20, Sindicat de Llogateres, Fem Sant Antoni i el Sindicat d’Habitatge del Raval– han presentat aquest dimarts les raons per les quals consideren important la manifestació i han explicat els eixos clau de la situació de la bombolla immobiliària a Barcelona. La xifra de desnonaments a Catalunya va ser de 93.000 l'any passat, cosa que suposa 165 desnonaments diaris i un desnonament cada cinc minuts.

La portaveu del Sindicat de Llogateres, Alexandra Francès, ha denunciat que la situació dels "sous estancats" i la "impossibilitat d'arribar a final de mes" per a la majoria de la població fa que la societat sigui "cada cop més desigual i injusta". Espanya, segons ha afirmat, "és el país de l'OCDE amb un percentatge més alt dels ingressos familiars dedicats a pagar els lloguers". Moltes vegades aquest percentatge se situa per sobre del 40%.

Per part de la PAH Barcelona, la portaveu, Lucía Delgado, ha exigit a bancs com Bankia a "cedir els pisos als ajuntaments", i ha explicat que som "l'únic país d'Europa que no ha tornat els diners dels bancs" i que, a més, ha donat "facilitats per desnonar les famílies i vendre els pisos a inversors". També ha denunciat que a Catalunya "només tenim un 1,5% d'habitatge públic i hauríem de tenir-ne un 40%".

L'associació Fem Sant Antoni ha fet referència a "tres fases malèvoles" a Barcelona –la 'turitització', la centrificació i l'elitització–, i el portaveu de l'entitat, Xavier Caballé, ha lamentat que, com a mínim, "s'ha perdut el dret a la ciutat i el dret a l'habitatge", fent referència al turisme, els creuers i a la contaminació que en deriva. El representant del Sindicat d'Habitatge del Raval, Àxel Altadill, ha posat al centre de la qüestió els fons voltors que tributen a altres països, com ara Blackstone . Altadill ha assegurat que els fons voltors són els que han de ser "desnonats" dels barris.



Les cinc entitats, representants dels més de 40 col·lectius del manifest, han reclamat "voluntat i valentia política" per fer "mesures polítiques i fiscals que incloguin lloguers adequats a les situacions de la majoria de la població". També han fet referència al govern espanyol i han criticat que "no només actua, sinó que fomenta la bombolla amb normatives que afavoreixen les socimis - societats immobiliàries cotitzades que tenen avantatges fiscals".

La manifestació està convocada per aquest dissabte, 6 d'abril, a les 18 hores als Jardinets de Gràcia.