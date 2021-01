Empitjoren tots els indicadors de covid-19 i s'acceleren les hospitalitzacions i les visites als CAP

La pandèmia no dona treva als centres sanitaris, que ja estan rebent el cop de la tercera onada. Mentre els hospitals segueixen hospitalitzant desenes de persones al dia tant a les plantes com a les unitats de cures intensives (UCI), l'atenció primària ha vist com aquesta setmana s'han disparat un 15% les consultes i l'activitat de seguiment a positius de covid-19 i malats crònics. La majoria de les tasques que estan fent, però, estan relacionades amb l'epidèmia. El departament de Salut ha notificat aquest dimecres 4.780 nous contagis nous, tot i que només 2.440 corresponen a les últimes 24 hores. La resta, com sempre, són positius de dies anteriors que es van incorporant als registres a mesura que es reporten. El covid, a hores d'ara, ja tensa les urgències de la primària i porta al límit les UCI del país.

La pressió assistencial creix de manera sostinguda des de mitjans desembre, però l'última setmana el degoteig s'ha accelerat, coincidint amb les previsions de les autoritats, els professionals i els estadistes. En les últimes hores han arribat als hospitals amb complicacions per covid un total de 56 persones, amb la qual cosa ja s'han superat els 2.500 hospitalitzats –n'hi ha 2.501–. També han arribat 16 pacients crítics que deixen les UCI del país a tocar del mig miler d'ingressats greus. Amb un total de 493 malalts, més de la meitat dels llits de cures intensives s'estan dedicant en aquests moments al covid, una ocupació a l'alça que compromet la resta d'activitats quirúrgiques convencionals, com operacions de cataractes o col·locacions de pròtesis.

Els centres d'atenció primària també han augmentat aquesta setmana la seva activitat global, sobretot la relacionada amb el covid-19. El president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), Antoni Sisó, xifra aquest increment entre el 10% i el 25% en funció del CAP. Tant les infermeres com els metges assenyalen que els centres estan notant l'increment de casos de coronavirus dels últims dies, alhora que han assumit la vacunació de les residències. "Se'ns solapa la prevenció amb l'atenció directa", diu la presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), Alba Brugués. En qualsevol cas, Brugués i Sisó defensen que la primària és qui ha de liderar la vacunació.

Les defuncions relacionades amb el covid segueixen de pujada, amb 11 noves víctimes mortals. En només una setmana han mort 365 persones.

Pugen el risc de rebrot i la velocitat de contagi

Com ja va passar ahir, també puja el risc de rebrot. Si ahir va pujar 63 punts, avui ho fa en 48 i ja està en els 657 punts (és a dir, el risc de rebrot ha pujat més de 100 punts en només dos dies). A diferència de l'última setmana, aquest dimecres ha canviat la tendència de la velocitat de contagi. La Rt baixava des de dimecres passat, però avui ha tornat a pujar i s'ha situat en l'1,27 (0,06 més que ahir). Així, ara a Catalunya 100 persones amb covid-19 n'infecten 127.

El departament de Salut ha indicat que ja hi ha 91.382 persones vacunades a Catalunya, 15.195 més que ahir.