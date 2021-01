L'Hospital d'Igualada comença a anul·lar l'activitat assistencial no covid

El director assistencial de l'Hospital Universitari d'Igualada, Jordi Monedero, ha anunciat en una entrevista a Ràdio Igualada que el centre ha passat a fase 4, és a dir, que comença a restringir algunes de les activitats quirúrgiques no relatives al covid i ja programades –només faran cirurgia urgent o que no requereix ingrés hospitalari– i les consultes externes. Tal com ha pogut confirmar l'ARA, actualment a l'Hospital d'Igualada hi ha 82 pacients amb covid, nou dels quals són a l'UCI i tres a la unitat de semicrítics.

Monedero ha dit que la diferència substancial de la situació actual respecte a la del març de l'any passat és que no han deixat de comptar amb un nombre molt important dels professionals sanitaris perquè s'hagin infectat. També ha explicat que la setmana passada l'hospital de la capital de l'Anoia ja va haver d'enviar dos pacients covid a l'Hospital de Sant Pau i a l'Hospital del Mar de Barcelona.

A més, Monedero preveu que la tendència a l'alça de la incidència de casos de covid a l'atenció primària es traduirà aquesta setmana i la que ve en pacients ingressats i a l'UCI. "Des de l'hospital calculem que a finals de setmana en tindrem uns deu o quinze més", ha estimat el director assistencial de l'Hospital Universitari d'Igualada, que també ha dit que tot just ara s'estan començant a notar els contagiats de Cap d'Any.

De fet, els hospitals del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf ja sumen aquest dilluns un total de 100 pacients ingressats per covid-19. Són el triple dels que hi havia abans de les festes de Nadal, quan el 24 de desembre es registraven 30 casos als tres centres. Segons les dades publicades aquest 11 de gener, ara als hospitals Sant Camil de Sant Pere de Ribes i Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú hi ha 56 pacients amb covid-19, mentre que a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca, n'hi ha 44. Pel que fa a les defuncions, des de l'inici de la pandèmia se n'han comptabilitzat 159, mentre s'han donat 916 altes.

Creix la pressió hospitalària a tot Catalunya

Segons ha informat el departament de Salut, la pandèmia de covid-19 segueix avançant a Catalunya. Aquest dilluns Salut ha notificat 1.074 nous contagis confirmats per PCR o test d'antígens (la dada més baixa des del 3 de gener) i ha informat de 70 noves defuncions causades pel virus. A més, la pressió hospitalària segueix a l’alça: hi ha 27 ingressos més a planta (2.383) i 12 pacients més a l’UCI (470). Tot i això, el risc de rebrot ha baixat 30 punts (fins als 546) i la velocitat de contagi ha baixat 0,13, fins a l’1,21. Salut ha indicat que ja hi ha 68.306 persones vacunades a Catalunya, 4.575 més que ahir.