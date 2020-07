Catalunya suma 482 positius nous en total, dels quals 212 corresponen a la ciutat de Barcelona

Els diversos brots detectats a Catalunya fan que les xifres de contagis nous s'incrementin dia a dia. Així, aquest dijous, segons les dades del departament de Salut, s'han notificat 482 positius nous al còmput global i el total de contagis s'enfila fins als 74.367. Com passa des de fa setmanes, però, les dades d'aquesta actualització no corresponen només a les notificacions de persones que han donat positiu en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ara. Així, de tots aquests casos, tan sols 79 corresponen a l'últim dia.

Dels 482 positius que s'han sumat aquest dijous al total, 212 corresponen a la ciutat de Barcelona, si bé, segons el recompte de Salut, tan sols 15 positius testats amb PCR són de l'últim dia. Sobre l'augment de casos a la capital catalana n'ha parlat el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, aquest dijous al matí a Catalunya Ràdio, i ha afirmat que l'augment "no és significatiu ni molt importat", però ha dit que cal tenir els "ulls molt oberts". "No sembla que pugi de forma espectacular però tampoc estem en una època de les més tranquil·les", ha apuntat. Trilla ha explicat que l'augment de casos que s'està donant en zones com Barcelona és de persones sense símptomes o amb símptomes més lleus, més jove que al març i a l'abril i amb pocs ingressos a les UCI. En línies generals, ha assegurat que el rastreig de contactes d'aquests casos és de grups "relativament baixos" i ha instat a mantenir la vigilància i les mesures de seguretat perquè continuï sent així. "No estem preocupats, estem tranquils però amb els ulls molt oberts", ha conclòs.

Pel que fa a les xifres de morts, aquest dijous són cinc més que ahir (12.606), tot i que cap de les defuncions s'ha notificat en les últimes 24 hores.

2.694 positius al Segrià

Pel que fa al Segrià, la xifra de contagis des de l'inici de la pandèmia és de 2.694, 46 més que en el recompte d'ahir, si bé d'aquests tan sols 18 són de l'últim dia. A la comarca s'han notificat 137 persones mortes a causa del covid-19, una més que en el recompte d'ahir. En tota la regió sanitària de Lleida s'han comptabilitzat en total 4.150 positius, 74 més que ahir.

Pel que fa als pacients ingressats a l'UCI a tot Catalunya, actualment n'hi ha 40, els mateixos que ahir, mentre que des de l'inici de la pandèmia han passat pels llits de crítics 4.169 persones. Pel que fa a les altes, 40.038 persones s'han recuperat a Catalunya, 37 en l'últim dia.

Per acabar, en les residències de gent gran, un total de 15.074 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.