Barcelona es posa deures en la lluita contra les desigualtats agreujades pel covid

La crisi del covid ha fet créixer les desigualtats socials, i per això aquest dijous Barcelona ha redefinit el seu pla d'acció per fer-hi front amb l'horitzó al 2030. Com que les mesures no poden ser les mateixes ara que abans del confinament que ho ha fet canviar tot, aquest dijous s'ha reunit el consell de governança de l’Acord Ciutadà per a una Ciutat Inclusiva, que engloba 700 entitats socials i tots els grups polítics del consistori, per redreçar el pla marcat el 2017 i adaptar-lo a les noves ferides. I fixar objectius quantificables.

Abans del 2030, per exemple, la ciutat haurà d'haver aconseguit que la diferència de renda familiar disponible entre els cinc barris més rics i els cinc més pobres no superi els 30.000 euros, quan ara la diferència s'acosta als 36.000 euros. O haurà de garantir que les famílies que necessiten destinar més del 40% dels seus ingressos a pagar l'habitatge no representin ni un 15% de totes les de la ciutat, amb la idea d'anar tendint a zero.

La comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament barceloní, Sònia Fuertes, explica que l'actual context de "gran precarietat" està relacionat amb les dificultats per accedir a l'habitatge, les feines precàries i els baixos salaris, i les traves legals per a la regularització de la seva situació en el cas de les persones migrades, factors que s'agreuen en una pandèmia que ha paralitzat l'activitat econòmica i ha imposat restriccions de moviment.

També es fixen objectius per a àmbits com l'educatiu, on es vol aconseguir que la diferència entre la taxa més alta d'èxit escolar i la més baixa no superi el 10% (actualment la distància és del 16,1%), o per avançar cap a una ciutat més feminista, amb fites com que la bretxa salarial entre homes i dones desaparegui. En total, es fixen 32 objectius concrets que s'han d'assolir durant la pròxima dècada. Sobretot, tenint en compte que el consell de governança alerta que la crisi social que estem vivint serà la pitjor que ha conegut la ciutat en els últims 80 anys i que la pobresa està creixent de manera "extensiva".

La ciutat també s'ha marcat noves estratègies més immediates: un pla per desplegar fins al 2022 amb 15 projectes impulsors i 52 accions per orientar els prop de 500 milions d’euros del conjunt de les inversions de la iniciativa social a la ciutat. Aquest dijous s'ha acordat, a més, afegir-hi 28 milions més per als pròxims dos anys. Entre aquestes accions es preveu la creació d'un fons alimentari que permeti estendre la targeta moneder, la recaptació de fons per a la distribució de material informàtic i connexions a internet o el manteniment dels equipaments d'emergència que s'han habilitat durant la pandèmia per atendre persones vulnerables, com l'espai específic per a dones sense llar o el de persones amb addiccions.

Aquest pla està encarat a frenar l'extensió i la feminització de la pobresa i a reduir les desigualtats. Les entitats també demanen que es repensi el sistema de protecció social perquè garanteixi l'accés a la renda mínima garantida i a l'ingrés mínim vital, que poden ser coixins que donin un impuls per quan es reactivi l'activitat econòmica, assenyala Fuertes.