Continua una festa 'rave' de Cap d'Any amb 150 persones a Llinars del Vallès

La nit de Cap d'Any més estranya es recordarà a Catalunya per una festa 'rave' amb almenys 150 persones en una nau abandonada a Llinars del Vallès. Hores després d'haver començat encara continua perquè la policia no l'ha desallotjat. Els Mossos d'Esquadra estan al corrent d'aquesta celebració que incompleix les restriccions del covid-19 i en què hi ha persones procedents de diversos països amb múltiples vehicles, la majoria amb matrícules estrangeres. La policia no aclareix si desallotjarà els participants i el cap de la comissaria superior de coordinació territorial dels Mossos, el comissari David Boneta, s'ha limitat a dir aquest migdia que "s'està actuant amb criteris de proporcionalitat". En l'operatiu hi ha efectius dels Mossos i la policia local, amb l'única presència d'ordre públic a càrrec de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). Segons Boneta, fins ara només s'han denunciat quatre dels participants a la 'rave'.

Ja fa diverses hores que la policia va rebre avisos d'aquesta celebració per Cap d'Any a Llinars perquè els veïns van alertar del col·lapse de vehicles -s'hi poden veure turismes, furgonetes i autocaravanes- a la carretera C-251 quan accedien a la nau, situada en una zona agrícola a tocar de la via. L'alcalde del municipi, Martí Pujol, ha explicat a l'ACN que el 2018 ja hi va haver una 'rave' similar per Cap d'Any i que l'any passat es va intentar repetir però es va aturar a temps.

En aquesta nit els Mossos també han denunciat tres altres festes il·legals: una amb diverses persones en una discoteca a Cornellà de Llobregat, una a les habitacions d'un hotel de Santa Perpètua de Mogoda i una amb 16 persones en una casa de colònies a Esponellà. Boneta ha definit aquesta nit de Cap d'Any de "tranquil·la". Segons el balanç provisional, s'han posat 544 denúncies i s'han fet 37 detencions, 12 de les quals per violència masclista. El nombre de detencions per violència masclista ha duplicat el de l'any passat, quan van ser sis per Cap d'Any. Una altra de les detencions ha sigut per abusos sexuals i amenaces, mentre que la resta per delictes contra el patrimoni -furts o robatoris- així com de lesions, perquè s'han produït 30 incidents amb baralles.

651x366 Diverses persones observant els focs artificials de Cap d'Any a Barcelona / ALEJANDRO GARCÍA / EFE Diverses persones observant els focs artificials de Cap d'Any a Barcelona / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha volgut remarcar "el grau de compliment molt important" de les restriccions per Cap d'Any, ja que el telèfon d'emergències 112 ha rebut un 20% menys d'incidents que l'any passat. De les 544 denúncies que s'han posat, 90 corresponen a les inspeccions als locals d'oci nocturn, restauració i allotjaments turístics. Els Mossos també han fet 46 controls de trànsit en els quals han practicat 440 proves d'alcoholèmia amb 29 positius i 10 de drogues amb sis positius. La mobilitat d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona ha caigut un 26% i de sortida un 67%.

Esperar uns dies per valorar

Sàmper ha evitat valorar si les mesures pel covid-19 estan funcionant, després que aquest divendres s'hagin notificat 3.607 nous contagis que se situen en la mitjana diària disparada des d'aquesta setmana. El conseller ha ratificat que les restriccions "es van prendre de forma consensuada" al Govern seguint els criteris sanitaris i ha afegit que d'aquí uns dies es podrà valorar si han comportat un error o un encert. També ha insistit que no es preveu cap canvi en les mesures abans de Reis. Pel que fa al pla Neucat pel risc de nevades, que està en fase d'alerta, és probable que aquesta tarda es rebaixi a prealerta.

A Barcelona, els bombers de la ciutat han hagut d'apagar un petit incendi a la muntanya de Montjuïc provocat pels focs artificials de Cap d'Any, perquè una espurna ha causat foc a uns matolls. Els efectius que hi havia a la zona per l'espectacle han apagat les flames en poc temps. Durant la nit la Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat una festa al vestíbul d'un immoble amb 10 persones i un karaoke amb 22 persones. El cos ha posat 112 denúncies per incomplir el toc de queda i 39 per no portar mascareta.