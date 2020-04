Catalunya recupera la canalla als carrers

Més de 40 dies després, el so dels infants ha tornat a inundar els carrers de Catalunya des de primera hora d'aquest diumenge al matí. Tot i l'estat d'alarma, el govern espanyol permet que a partir d'avui els nens i nenes menors de 14 anys puguin sortir al carrer acompanyats d'un adult per passejar. El bon temps d'aquest diumenge ha ajudat a portar encara més famílies als carrers i recuperar una imatge inèdita en temps de confinament.

Els infants s’han fet seu el carrer. No els calen les zones infantils. Al barri de San Antoni de Barcelona aquest diumenge triomfen com mai els jocs dibuixats a terra a la zona de la superilla, i les voreres van plenes de patinets i bicicletes. S’hi juga a futbol i s’hi fan curses. La lògica, avui, la marquen els més petits.

651x366 Pares i fills pel barri de Sant Antoni / MANOLO GARCIA / Manolo Garcia Pares i fills pel barri de Sant Antoni / MANOLO GARCIA / Manolo Garcia

Moltes famílies compleixen de manera estricta totes les recomanacions. L'ordre del ministeri de Sanitat estableix que un adult acompanyi un màxim de tres infants. Els passejos s'han de cenyir a un radi d'un quilòmetre de la llar familiar i poden durar com a màxim una hora. Els nens poden portar la bicicleta, el patinet o una pilota, per exemple, però no poden fer ús de zones de joc infantil ni del mobiliari urbà per minimitzar el risc de contagi.

651x366 Dos nens en bicicleta aquest diumenge / MANOLO GARCÍA / MANOLO GARCÍA Dos nens en bicicleta aquest diumenge / MANOLO GARCÍA / MANOLO GARCÍA

Tot i així, algunes famílies han aprofitat aquest matí per sortir tots junts al carrer. De fet, l'esperat permís perquè els petits poguessin sortir al carrer, i el fet que hagi coincidit amb un dia festiu amb bon temps, ha portat més ciutadans al carrer aquest diumenge i no ha sigut estrany veure diversos carrers i avingudes de les principals ciutats força més plenes de persones passejant del que era habitual aquests dies.

Soc a la reunió de Presidents però m’arriben comentaris alarmants de la sortida dels nois i noies al carrer. Estem en màxima alerta i cal extremar les precaucions. Mascaretes i distàncies de seguretat i evitar els grups. La salut de tots està en joc. Seguiu les recomanacions: pic.twitter.com/yOEMqVbBTq — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 26, 2020

De fet, el president de la Generalitat Quim Torra ha publicat un tuit demanant a la població que segueixi les recomanacions del Govern. "Estem en màxima alerta i cal extremar les precaucions. Mascaretes, distàncies de seguretat i evitar els grups", recorda Torra.

Les famílies es queixen de la manca d'informació. L'Elena Mas és el que ha dit als Mossos d'Esquadra quan l'han aturada al carrer amb la seva família. Els quatre portaven mascareta i assegura que el dispositiu per a identificar-los i informar-los que només un adult podia acompanyar els menors ha estat "exagerat". Sis cotxes policials al centre de la Gran Via de Barcelona, explica. "Nosaltres els explicàvem que no sabíem que estàvem incomplint la norma i que ara que ens havien informat aniríem separats pel carrer, però ens han tractat com a delinqüents davant dels nostres fills, que s’han posat a plorar. Estic indignada", assegura.