EN DIRECTE | El Govern demana "una resposta a temps" sobre la proposta de desconfinament a tres regions sanitàries

Primera compareixença de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, després que la Generalitat fes arribar ahir dimecres al ministeri de Sanitat la proposta de les regions sanitàries que podrien passar a la fase 1 de desconfinament a partir de dilluns: el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran. Vergés es reunirà aquesta tarda amb el ministre Salvador Illa per acabar de definir com es farà. Budó ha demanat una resposta "a temps" perquè tothom tingui el temps per preparar-se.

La consellera de Presidència també ha valorat "amb preocupació" l'aliança entre el PSOE, Podem i C's per prorrogar novament l'estat d'alarma. "El govern de Pedro Sánchez ha de reflexionar" ha dit Budó, que ha assegurat que la Generalitat estarà atenta perquè aquesta aliança "no es tradueixi en una regressió de drets i llibertats de Catalunya" i ha demanat al govern espanyol que abans de "sotmetre's" a la formació liderada per Inés Arrimadas aposti per "dialogar" amb Catalunya.

"No hi ha d'haver problema"

La consellera de Salut, Alba Vergés, considera que "no hi hauria d'haver problema" perquè el ministeri donés el vist-i-plau al desconfinament de les tres regions sanitàries proposades, a causa de la baixa intensitat del virus en totes tres i la capacitat de poder donar resposta en cas de produir-se una situació de rebrot. Tot i així ha explicat que no trigaran "setmanes" a proposar el salt per a algunes de la resta de regions que es mantindrien en la fase 0 i que seguirien dia a dia el seu comportament. De moment Vergés ha descartat que es pugui proposar fer avançar de fase una àrea bàsica de salut encara que la seva regió sanitària continuï a la fase 0, tot i que ha assegurat que més endavant aquesta situació sí que es pot donar.

Vergés ha sigut prudent a l'hora de valorar la proposta de Madrid de fer el salt de fase tot i la incidència del covid-19 en aquest territori i ha assegurat que cada govern ha de fer la seva proposta en funció dels indicadors dels darrers 14 dies, més enllà de la incidència del virus a l'inici de la pandèmia. Per la seva part, el conseller d'Interior ha demanat a la ciutadania extremar la prudència a totes les zones després que s'hagi "constat" una certa "relaxació" de les mesures de restricció encara vigents i ha demanat complir estrictament amb les franges horàries de passeig i evitar fer ús del mobiliari urbà.

Budó ha anunciat la creació d'un grup de treball amb tots els ajuntaments de Catalunya, vinculada amb la comissió de recuperació econòmica ja engegada pel Govern, per estudiar amb "el mon local" la sortida de la crisi. També s'ha aprovat un document conjunt de treball que es basarà en dos eixos per coordinar les "singularitats de cada municipi" amb les restriccions sanitàries.