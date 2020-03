Magda Campins preveu que la setmana vinent podria haver-hi "un col·lapse important en les unitats de crítics"

Magda Campins, cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de la Vall d’Hebron, ha explicat en una entrevista a El món a RAC1 que amb les xifres que donen les administracions s'aprecia que "hi ha un alentiment del percentatge de casos". "Fa 15 dies que estem confinats i això constata que el confinament està donant els seus fruits", ha indicat. Això sí, ha alertat que "a l'UCI estan ingressant casos que ja porten dies a l'hospital". "Hi ha pacients que necessiten intensius amb retard, per això els casos a l’UCI augmenten", ha dit. Per això, preveu que la setmana vinent es podrien arribar a col·lapsar les UCI. "La meva previsió és que tindrem un col·lapse important en les unitats de crítics, no tant en hospitalització, sí en la unitat de crítics".

Campins ha indicat que fins ara només estan comptabilitzant com a casos confirmats els pacients que són atesos en els hospitals i que se’ls fa la prova a l’hospital: "Els pacients que estan al seu domicili o que són atesos als CAP no compten com a confirmats. Si tenim proves ràpides en els pròxims dies i es fan més proves, segurament tindrem un augment artificial de casos confirmats", ha dit, i ha indicat que "segurament haurem de canviar la gràfica, perquè pujaran els casos i no serà real".

L'afectació a les embarassades

Des del punt de vista clínic, Campins ha dit que durant aquests dies han après "coses importants": "La transmissió és molt més forta del que ens pensàvem i l’afectació per edats també és diferent de la que ens pensàvem", ha apuntat. I ha afegit: "Per les dades que venien de la Xina, pensàvem que afectava la gent gran, però ara amb dades nostres veiem que el nombre d’ingressos al nostre hospital de gent d'entre 45 i 55 anys és del 35%. I pel que fa a les embarassades, estem veient en aquests moments que també les afecta", ha dit.

Sense voler crear alarma, l'epidemiòloga de la Vall d'Hebron ha explicat que "per les dades de la Xina i d’Itàlia semblava que hi havia poques embarassades que feien infeccions greus per covid-19". "Però aquí a l’hospital tenim casos greus, i estem preocupats per aquesta situació perquè no ens ho esperàvem. No vull fer afirmacions que alarmin, però cal estar atents a la situació de les embarassades", ha apuntat. De fet, Campins ha dit que l’Hospital de la Vall d’Hebron és el centre de referència per a les embarassades de covid-19 positives. "Les que estiguin embarassades i siguin positives han de venir a tenir la criatura aquí, però les altres també, ja que està tot sectoritzat", ha indicat.

Quan li han preguntat pel volum de persones que poden haver passat la malaltia sense saber-ho, la doctora Campins ha indicat que més endavant es pot saber amb "proves serològiques". "La serologia ens ensenyarà si la persona ha passat la covid-19 o no. Caldrà fer estudis a nivell poblacional perquè els anticossos ens expliquin si aquella persona ha tingut aquest virus", ha comentat.

Una possible segona onada

La doctora Campins ha explicat que encara no se sap si les persones que han passat aquest virus es tornen immunes. "Immunitat n'hi ha d’haver però no sabem quant de temps dura. Sis mesos? Un any? Per a tota la vida, com el xarampió?", s'ha preguntat. I sobre el fet d'una possible segona onada, ha apuntat: "Pot passar si quan acabem aquestes mesures tan estrictes de confinament de cop, les persones que no l’han passat, s’infecten. L’escenari que es planteja és anar aixecant a poc a poc les mesures de confinament. La segona onada podria ser quan s'acabin les mesures de confinament o bé si fos com la grip i fos estacional, quan per les condicions ambientals tornés a ressorgir, l’hivern vinent".

Campins ha dit que no creu que el virus hagi mutat. "Pel que sabem és el mateix. Però tot el que es publica són dades parcials d’un hospital. Dades globals i comparatives entre hospitals no en tenim, només en tenim per hospitals. La realitat d’un país a un altre és diferent, aquí tenim una població més envellida que a la Xina, hi ha hagut més transmissió comunitària... i tots aquests factors fan peculiar la transmissió i el comportament del virus".