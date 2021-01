La pressió hospitalària ja s'assembla a la de la primera onada amb 621 malalts de covid a les UCIs

L'evolució del covid-19 a Catalunya continua sent preocupant. Malgrat el fre al ritme de nous contagis dels últims dies i els senyals de baixada de la corba epidemiològica, la propagació del virus és molt elevada i el nombre d'hospitalitzacions ja supera les del pic de la segona onada, a l'octubre. De fet, la pressió hospitalària ja s'apropa a la viscuda els mesos de març i abril, durant la primera onada. A hores d'ara hi ha 2.844 ingressats i 621 malalts greus a cures intensives. En concret, dels 1.013 llits d'UCI ocupats arreu de Catalunya, sis de cada deu ja s'estan destinant exclusivament a malalts de coronavirus.

La previsió és que la pressió assistencial creixi encara més els propers dies, fins i tot setmanes, deixant el sistema sanitari en una situació d'extrema fragilitat. De fet, el director del Servei Català de Salut, Adrià Comella, ha assegurat aquest dijous que l'escenari de les pròximes setmanes serà "molt dur" i l'ocupació ja s'assembla més al de la primera onada que a la de la segona. "No tindrà res a veure amb la situació a l'octubre", ha admès.

En aquest sentit, ha recordat que el gran creixement als hospitals d'aquesta tercera onada va començar amb una xifra d'ocupació basal molt elevada, amb més de 300 llits ja destinats al covid. "Pensem que arribarem a tenir fins a 900 persones ingressades per covid, més les 300 persones que de manera habitual tenim per urgències i no podem deixar d'ingressar", ha destacat. "Els límits del sistema són els que són i els volums tornaran a ser molt alts: ens tocarà reorganitzar-nos", ha insistit el director del CatSalut. Davant d'aquestes previsions tan desfavorables, Comella ha admès que el sistema tem un "possible desbordament" en cas que se superin els 900 ingressats de covid a cures intensives.

"La corba de contagis viu una petita millora, l'estem frenant amb les restriccions, però la pressió assistencial és altíssima, s'ha multiplicat en qüestió de setmanes, i ja estem superant els llindars de la segona onada", ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés. "Venen dies molt intensos per al sistema sanitari", ha augurat. El gran repte serà mantenir l'activitat habitual dels centres, sabent que molts hospitals ja han hagut de suspendre o ajornar activitat demorable als quiròfans per alliberar llits per al covid.

El risc de rebrot, que avisa de grans creixements, va a la baixa des del 13 de gener i, tot i fer-se més proves (més de 100.000 respecte a la setmana anterior), la positivitat dels tests s'ha reduït i ha passat de l'11% de fa set dies a l'actual 8,63%.