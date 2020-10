Salut plantejarà el confinament domiciliari a la Moncloa si les noves restriccions no frenen el virus

El secretari de Salut, Marc Ramentol, ha assegurat que les noves restriccions per frenar la propagació del covid-19 s'allargaran els dies "que facin falta". Si els propers quinze dies aquestes no funcionen i els contagis continuen a l'alça, el Govern no descarta instar la Moncloa a plantejar un confinament domiciliari. Si bé ha matisat que aquesta serà sempre "l'última alternativa", ha admès que no es pot renunciar a cap mesura quan es tracta de controlar l'epidèmia. En declaracions a TV3, Ramentol ha explicat que els últims dies s'està notant una "desacceleració" en el nombre de casos però no en l'impacte a la xarxa assistencial i ha dit que l'objectiu és baixar dels 5.500 diaris actuals a uns 1.800, unes xifres similars a les registrades a finals d'agost i a principis de setembre.

"L'objectiu no és l'estabilitat de la corba, sinó doblegar-la", ha afirmat Ramentol. El secretari ha defensat les limitacions desplegades ara fa dues setmanes, com el tancament de la restauració, adduint que ja han començat a donar fruits. Si no s'hagués fet res, ha dit, Salut tenia una previsió de 10.000 casos diaris. Ara els casos s'han reduït a la meitat, no obstant això Ramentol insisteix que el ritme de contagis és "insostenible" i posa en perill el manteniment de l'activitat assistencial no covid als centres sanitaris.

El coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicat que les dades dels últims dies han millorat una mica, amb un alentiment de la velocitat de propagació del virus, però ha assegurat que la corba segueix creixent. Ha apuntat que totes les regions han baixat una mica el ritme de contagis i que al conjunt del país s’ha passat d’una R d’1,5 a 1,3, "però això no resta gravetat a la situació", ha insistit. "Ens ajuda a ser una mica optimistes però no podem abaixar la guàrdia. La possibilitat de contagiar-nos en la comunitat és molt elevada i hem d’extremar totes les precaucions", ha alertat.

Ramentol ha alertat que s'han desplegat més mesures restrictives perquè encara no es veu una reducció de la pressió assistencial. Els ingressos hospitalaris continuen a l'alça: el 85% dels llits d'UCI (877) estan ocupats i d'aquests, el 52% (447) ja es destinen al covid-19. En el cas de les urgències, el coronavirus ja suposa el 13% de les atencions als hospitals i el 20% a la primària. A més, els contagis a les residències de gent gran tampoc no s'aturen: ja hi ha 1.377 residents afectats, i el 13% dels centres tenen almenys un positiu.

Tests d'antígens també per a contactes estrets

Els laboratoris estan rebent una allau de mostres per a PCR per analitzar, amb pics de 48.000 proves diàries. D'altra banda, Salut ha anunciat que ja s'han repartit un milió –dels tres adquirits- de tests d'antígens entre centres d'atenció primària i hospitals apartats de nuclis urbans. "Estem millorant la implementació dels tests antigènics i ja n'estem fent 39.000", ha dit Ramentol. El facultatiu ha assegurat que l'ús dels tests antigènics s'ha intensificat a Barcelona, triplicant les proves fetes, per alliberar el recurs clínic del laboratori de l'hospital Vall d'Hebron, força saturat aquesta setmana.

En aquest sentit, el secretari ha recordat que principalment aquestes proves ràpides s'estan dirigint a persones amb símptomes però ha reconegut que esperen estendre-ho en les properes setmanes a contactes estrets de casos confirmats que són asimptomàtics. "Si tot va bé, posarem en marxa aquesta estratègia arreu de Catalunya en les properes setmanes", ha anticipat Ramentol.

El departament també està ultimant tot el necessari per habilitar la contractació d'estudiants d'últim curs d'infermeria i medicina, com ja es va fer a la primera onada, segons ha explicat Ramentol. Aquesta és una possibilitat a la que habilita el reial decret d'estat d'alarma i que la consellera de Salut, Alba Vergés, ja havia plantejat fa dies. El secretari ha explicat que la qüestió està ara en mans de l'assessoria jurídica i que l'objectiu és que la consellera pugui signar "al llarg del dia d'avui" la resolució que habiliti aquesta possibilitat.