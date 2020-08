Comencen les PCR porta a porta a Ripollet per frenar la cadena de contagis

El dispositiu per frenar la cadena de contagis al barri del Pont Vell de Ripollet ja està en marxa. Aquest dimecres professionals del CatSalut han començat a visitar les comunitats de veïns on s'han geolocalitzat positius, per fer testos PCR porta a porta. Núria Serra, directora executiva del Vallès Occidental Est del CatSalut, afirma que s'ha optat per aquesta estratègia perquè els casos detectats es concentren en una àrea molt específica. L'objectiu és identificar pacients asimptomàtics, que representen el 50% dels positius detectats a tot Catalunya. Alhora, a partir de dijous, també es faran més proves en una carpa instal·lada al barri. La intervenció posa especial èmfasi en els joves amb una vida social activa.

Tot i que els experts asseguren que a la Regió Metropolitana Nord s'ha fet una "bona contenció" del virus, indiquen que la incidència de casos positius que s'ha registrat en els darrers dies ha disparat les alarmes. "Crèiem que havíem de ser proactius i posar en marxa una estratègia que ens permetés detectar persones asimptomàtiques que no presenten una clínica i segueixen fent una vida social activa, participant en trobades familiars i amb amics", comenta Serra, que subratlla que molts d'aquests ciutadans són joves –tot i poder patir símptomes lleus com ara un mal de cap–, no acudeixen al CAP i tendeixen a automedicar-se.

Control en comunitats concretes

Així, la directora d'aquest CAP ha detallat que l'estratègia que s'està desenvolupant a Ripollet és "molt específica" i diferent de la que es farà a Terrassa o Sabadell, on els positius per covid-19 presenten un "nivell de dispersió elevat". Núria Prat, directora d'atenció primària de la Regió Metropolitana Nord de l'ICS, explica que en aquesta ciutat s'ha detectat una geolocalització de casos en comunitats de veïns concretes. "L'Ajuntament ja ha avisat els ciutadans d'aquests edificis per informar-los que s'aniran fent PCR porta a porta", ha indicat la responsable de l'ICS, que ha dit que el principal objectiu és trobar els pacients asimptomàtics per poder tallar la cadena de transmissió. En aquesta línia, Prat ha detallat que el 50% dels positius per covid-19 registrats a Catalunya a través de PCR corresponen a persones que no presenten un quadre clínic.

En paral·lel, des de dijous i fins dissabte s'instal·larà una carpa mòbil al Parc de Maria Regordosa de la població, on també es faran PCR a tots els veïns sense simptomatologia que vulguin sotmetre's als testos. Es calcula que entre aquestes dues actuacions es duran a terme prop de 2.000 proves en aquesta localitat.



Les dues responsables del dispositiu es mostren convençudes que aquestes intervencions es traduiran en un augment de la incidència de positius a la zona, ja que se'n detectaran molts que fins ara havien passat desapercebuts. "No és una mala notícia, perquè pot ajudar-nos a trobar el cas índex", asseguren. També remarquen que en cap cas es tracta "d'una prova pilot", sinó que és una mesura més dins de la contenció comunitària. Han recordat que s'està fent un rastreig intensiu des dels CAP i els CUAP.



Un equip d'infermers i tècnics del CAP La Farigola de Cerdanyola s'encarregaran de dur a terme el porta a porta a Ripollet. A banda, professionals d'atenció domiciliària especialitzada hi donaran suport. Els veïns i veïnes que podran anar a la carpa a fer-se les proves són els que viuen als carrers Verge de Montserrat, Mancomunitat, Sant Sebastià, Tiana, Nostra Senyora dels Àngels, Nostra Senyora del Pilar, Clos, Rosari, avinguda Estació i Bonavista.