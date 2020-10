Aldarulls en una manifestació contra les restriccions pel coronavirus a Barcelona

Una manifestació en contra de les mesures restrictives contra el coronavirus ha acabat aquesta tarda amb aldarulls i enfrontaments entre diversos grups de persones que protestaven i els Mossos d'Esquadra. L'acte ha començat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i ha congregat, segons la Guàrdia Urbana, 1.500 persones, una xifra que el cos de la policia catalana ha rebaixat a la meitat. Entre els participants hi havia propietaris afectats per l'ordre de tancament de negocis del Govern, cupaires i també negacionistes del coronavirus, segons informa l'ACN.

651x366 Un mosso carregant contra un dels manifestants / NACHO DOHCE / REUTERS Un mosso carregant contra un dels manifestants / NACHO DOHCE / REUTERS

Durant tota la protesta, els manifestants han llançat petards i pots de fum i han cantat consignes a favor de recuperar l'activitat econòmica perduda. La situació, però, ha pujat de to quan un grup, segons fonts dels Mossos, ha començat a llançar objectes contundents, com tanques de seguretat o pedres, contra la primera línia dels nombrosos agents antiavalots que s'hi han desplegat, i que han respost carregat contra els manifestants.

Una cinquantena de manifestants han quedat "aïllats al mig de la plaça" i molts han fugit en direcció a la Via Laietana, segons les mateixes fonts.

A la zona de Sant Jaume hi ha hagut una batalla campal, amb corredisses i més llançaments d'objectes, així com crema de contenidors en barricades improvisades al mig de la via pública.