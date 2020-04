L'avaluació virtual serà "satisfactòria" a primària i "no penalitzarà" a l'ESO

Hi ha escoles, tant públiques com concertades com privades, que han marcat un pla de treball "excessiu" per a aquest tercer trimestre, que s'haurà de fer virtualment per culpa del confinament per la pandèmia. Després de les paraules d'ahir dilluns del conseller d'Educació, Josep Bargalló, el departament ha enviat als centres les instruccions per a l'avaluació de l'últim tram del curs 2019-20, en què es deixa clar que l'última avaluació "en cap cas podrà modificar de manera negativa" les notes que els alumnes van treure entre setembre i març. A primària, les valoracions partiran de la "consideració general d'establir com a satisfactoris els aprenentatges adquirits", mentre que a l'ESO tots els aprenentatges s'han de considerar un "valor afegit i no es traduiran en una penalització". Les instruccions, per tant, reforcen i concreten la decisió del ministeri d'Educació: passar de curs serà "la norma general" i es limitarà repetir curs a casos "molt excepcionals".

A banda de les instruccions, el conseller s'adreça en una carta a tots els mestres, i els recorda que no s'ha de "replicar el curs presencial per via telemàtica", sinó que "el treball competencial fet a casa ha de ser diferent del fet a l'aula", i que és important "no carregar l'alumne amb una tasca rere l'altra" perquè tots tenen "limitacions personals i específiques" que els dificulten la feina. "Els hem d'acompanyar, ajudar i guiar. I tot el que puguin fer ara ha de sumar en positiu, però mai els podrà restar o perjudicar", afirma el conseller, que sentencia: "Res del que ha passat des del 12 de març els ha de fer suspendre".

Com han de ser les tasques?

Inclusives, setmanals i adaptades

El departament demana "evitar la rèplica" de les activitats que es farien a classe i, per tant, la "transposició directa dels horaris setmanals". És a dir, no s'han de posar deures cada dia, sinó proposar "activitats contextualitzades", que puguin fer de manera autònoma, amb un "període raonable" que s'aconsella que sigui setmanal i que siguin "inclusives", és a dir, que respectin els "ritmes i la situació personal" de cada alumne.

Ara bé, les instruccions deixen clar que el més important no és acabar el temari, sinó "mantenir el contacte" amb els alumnes. La conselleria demana "mobilitzar tots els recursos disponibles" per fer un seguiment periòdic de cada nen i nena, ja sigui amb entrevistes individuals en línia, trucades o WhatsApp.

S'ha d'avaluar?

Sí, per "acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge"

El departament ha dit sempre que el tercer trimestre és avaluable i demana continuar utilitzant l'avaluació com un instrument per "acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge" dels alumnes. La conselleria i el ministeri temien que si es decretava un aprovat general els alumnes podien perdre hàbits d'estudi i lectura adquirits fins ara. Així, es demana als centres que, "amb les evidències i observacions que es puguin recollir", facin els informes per comprovar el grau d'assoliment de les competències.

Infantil

Les dificultats per arribar a totes les famílies "no permeten" fer les valoracions que es farien en un context normal. Per això, l'informe final ha de recollir bàsicament les observacions que s'havien fet de setembre a març.

Primària

Als alumnes de Primària se'ls ha de fer arribar tasques autoavaluables -ja ho fan ara moltes escoles- i, en tot cas, cada centre prepararà un "model propi d'informe" per recollir els resultats obtinguts. Uns resultats que serviran, també, per fer el traspàs als mestres i tutors del següent curs i que hauran de partir d'una idea general: caldrà "establir com a satisfactoris els aprenentatges adquirits" per tot l'alumnat. És a dir, si no hi ha un cas molt excepcional, tots els alumnes passaran de curs.

ESO

Pel que fa a la secundària, la feina que es faci virtualment tampoc podrà fer suspendre ningú. En cas que s'arrosseguin matèries suspeses de cursos anteriors o es tinguin les dues primeres avaluacions suspeses, els alumnes tenen dret a fer una recuperació, ja sigui amb alguna mena de treball o amb avaluacions personals virtuals.

Malgrat que tots els aprenentatges han de ser un "valor afegit" que en cap cas poden "penalitzar l'alumne", es pot donar el cas que hi hagi algun alumne que no ha assolit les competències i que hauria de repetir curs o es decideixi que no obté el graduat. En aquest cas, caldrà detallar quines "eines o recursos" es necessiten perquè l'alumne pugui assolir aquests coneixements en estudis posteriors.

Batxillerat

Igual que a l'ESO, s'avaluarà cada matèria amb les notes de la primera i segona avaluació, i les feines que s'hagin fet des de casa durant el confinament serviran per "completar l'avaluació", però no podran "condicionar de manera negativa" la nota final. En aquest cas, la nota és especialment important perquè fa mitjana per entrar a la universitat, juntament amb la selectivitat.

En cas que hi hagi alguna matèria suspesa, els alumnes podran fer algun treball per recuperar l'assignatura o bé ser avaluats de manera virtual.

Formació professional

Com amb el batxillerat, es tindran en compte bàsicament les qualificacions de les dues primeres avaluacions, és a dir, dos terços del curs. Els alumnes de primer curs podran recuperar el curs que ve tot allò que no s'hagi fet a classe aquest últim trimestre, mentre que les feines virtuals es consideraran només un "valor afegit positiu" i no podran condicionar les notes dels alumnes de segon curs.