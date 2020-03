Ja són 212 els avis en residències catalanes diagnosticats amb coronavirus

L'expansió del nou coronavirus tampoc dona treva a les residències d'avis. Les últimes dades del Govern, publicades aquest dilluns a la nit, confirmen que hi ha almenys 212 avis que viuen en aquest tipus de centres que han donat positiu per Covid-19. En total, hi ha 70 residències a tot Catalunya, de les 1.073 que funcionen al territori, amb algun usuari diagnosticat. Són dades recollides per la Generalitat de la xarxa pública del país (que ara inclou tots els centres, públics i privats). Segons detalla el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, "aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel departament de Salut".

El Govern, en canvi, no detalla quantes persones grans han mort ja a Catalunya a causa del coronavirus ni tampoc quants avis i àvies internats en residències (més de 64.000 a tot Catalunya) pateixen símptomes.

Malgrat aquest hermetisme, el degoteig de morts, positius i avis amb símptomes ha tingut, aquest dilluns, el seu màxim exponent a Capellades i Olesa de Montserrat. Ja al migdia s'ha fet públic que el nombre de víctimes a la residència de Capellades ja puja a 12. A les sis que van confirmar-se dijous passat, se'n sumen sis més que s'haurien produït els últims dies. Així ho han confirmat a l'ACN fonts de la Fundació Consorts Guasch, que gestiona la residència (amb capacitat per a 83 persones).

A pocs quilòmetres de distància, la situació a Olesa també és "límit". L'Ajuntament ha instat la Generalitat a actuar de manera urgent: a la residència d'avis Santa Oliva del municipi, 9 interns han mort i 18 estan ingressats per coronavirus. "Es requereixen de manera immediata mesures extraordinàries de la Generalitat, perquè prengui el control del centre, el proveeixi de material sanitari adequat i solucioni el problema de personal", ha exigit aquest matí l'alcalde, Miquel Riera.

Canvi de plans a la vista

El crit d'auxili de les residències d'aquests dos municipis no és aïllat. La patronal de les residències (Acra) i les famílies no poden més i la Generalitat n'ha pres nota, però la resposta encara no ha arribat. "No s'està fent el que s'hauria de fer: tothom s'omple la boca però no ens arriben els equips de protecció ni es fan els testos i la bola es va fent gran", lamenta a l'ARA la presidenta d'Acra, Cinta Pascual.

La plataforma de famílies Coordinadora Residències 5+1 assegura que fa dies que reclama al Govern un canvi en els protocols. "L'única manera d'aturar els casos a les residències és la següent: primer, fer les proves a tothom i, segon, traslladar els que són positius o presenten símptomes a un altre lloc", explica Maria José Carcelén, portaveu de l'entitat. La proposta d'aquesta plataforma passa per habilitar hotels medicalitzats per als avis contagiats. "Així no contagiarien la resta d'interns ni el personal i tampoc col·lapsaríem més els hospitals", afegeix.

Aquesta és la solució que, segons la plataforma, fa dies va adoptar el govern basc. El Govern no vol donar cap detall sobre aquesta opció, però fonts del departament d'Afers Socials i de Salut han confirmat que treballen conjuntament per posar en marxa "un canvi en el model d'atenció residencial". El nou protocol encara no està del tot definit, però Salut assegura que en donarà detalls "els pròxims dies".

Els professionals, "desesperats"

Mentre aquests canvis no arriben, les residències fan tot el que poden per protegir els avis i els treballadors. I ho fan amb el que tenen a l'abast. "De moment les que tenen casos estan sectoritzant la residència, és a dir, separant en espais diferents els positius de la resta", explica Pascual. A la residència de Capellades, per exemple, s'ha habilitat la primera planta per confinar els avis contagiats i és allà on s'està realitzant un control mèdic intensiu. Del control se n'està fent càrrec el personal mèdic del CAP de Capellades, juntament amb la infermera del centre. "Cal medicalitzar les residències o bé traslladar els contagiats a un altre lloc", insisteix Pascual.

Paral·lelament, el govern ha assegurat en el comunicat d'aquest dilluns a la nit que el departament de Treball, Afers Socials i Famílies està en contacte permanent per abastir del que faci falta la residència d'Olesa. També ha confirmat que entre el cap de setmana i aquest dilluns ja ha distribuït un total de 50.000 mascaretes i guants als serveis residencials d’atenció a les persones per fer front als brots que apareixen a les residències. Mentrestant els familiars s'ho han de mirar tot des de la distància.