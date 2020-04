El Govern aixeca el confinament específic de la conca d'Òdena

Punt final per al confinament perimetral de la zona de la conca d'Òdena. El Govern, després d'avaluar els informes sanitaris i d'emergències, ha decidit aprovar una resolució per aixecar els controls policials a l'entrada dels municipis d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena, que tenien un confinament específic dins de Catalunya. Així ho ha confirmat el Govern en la roda de premsa telemàtica diària d'aquest dissabte. La decisió final, però -tal com han recordat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch- la té el ministeri de Sanitat del govern espanyol, a causa de l'estat d'alarma decretat a tot l'Estat.

"Hem de demanar autorització per aixecar el confinament perquè l'executiu espanyol va decidir incapacitar i subordinar Catalunya", ha lamentat Buch, que també ha explicat que, malgrat la suspensió del confinament perimetral, "les persones han de continuar a casa seva, tant en aquesta zona com a la resta de Catalunya". La consellera de Salut, Alba Vergés, també ha insistit en aquest punt. "Malgrat que s'aixeca el control perimetral, els ciutadans d'aquests municipis hauran de seguir a casa seva, per tant el confinament a la conca d'Òdena s'iguala al de la resta de Catalunya: no podem abaixar la guàrdia", ha dit.

Buch ha afegit que la decisió del Govern arriba precisament després d'avaluar que, amb el confinament total decretat pel govern espanyol, "mantenir el confinament simbòlic a Igualada ja no té sentit, perquè estem tots a casa". Al seu torn, Vergés ha detallat que a banda d'aquesta equiparació, també s'han tingut en compte que la taxa d'incidència del virus s'ha alentit, la corba epidèmica a la zona ha baixat i que la taxa de reproducció s'ha igualat a la de la resta de Catalunya.

Els consellers s'han pronunciat una hora després que l'executiu de Pedro Sánchez hagi decidit allargar l'estat d'alarma a Espanya fins al 26 d'abril. En aquest sentit, Budó ha reclamant al govern de Sànchez que especifiqui si aquest perllongament de l'estat d'alarma també inclou un allargament del confinament general, que actualment està previst només fins al 9 d'abril.

La compareixença de l'executiu de Torra també arriba després que l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, hagi desmentit públicament les xifres de la Generalitat per assegurar que ahir divendres hi va haver 11 morts a la conca d'Òdena, malgrat que Salut va assegurar que no hi havia hagut cap defunció a la zona aïllada. En aquest sentit Vergés s'ha justificat dient que Salut només fa servir els canals oficials de recompte, que són el registre i les dades de la funerària: "Són dades fredes que s'han de comprovar i de vegades hi ha casos de funeràries en que encara no es pot saber si la mort s'ha produit per covid o no".

Retards en els tests ràpids

Un altre de les polèmiques que ha centrat les preguntes en aquesta roda de premsa ha estat la manca de tests a la població, sobretot als pacients, els professionals sanitaris i les persones grans que viuen en residències. Vergés ha volgut aclarir que a Catalunya ja s'han fet 50.000 test PCR, els únics que de moment Salut dóna per fiables. A més, la setmana passada van arribar 25.000 tests ràpids i aquesta setmana (entre demà diumenge i dilluns) n'haurien d'arribar 20.000 més. Aquestes proves, però, encara no s'han pogut repartir perquè s'estan "avaluant". "Hem de decidir quina fiabilitat donen els aquests altres test per veure per a què ens poden ser útils", ha dit la consellera.

"Potser ens serviran per a les residències -ha afegit- però tot això s'està treballant; el virus és nou i els testos també", ha dit Vergés per justificar el retards d'aquestes proves.

La crisi a les residències

De fet les residències són un dels espais on la crisi sanitària està colpejant més durament. Aproximadament un 20% de les morts per coronavirus provenen d'una residència. El conseller del ram, Chakir El Homrani -que ha comparegut avui per primer cop després d'haver superat la malaltia- s'ha vist obligat a respondre les nombroses crítiques al departament per la gestió d'aquesta crisi entre la població més gran.

El Homrani ha justificat que aquesta "sense precedents" ha obligat a marcar quatre línies prioritàries: l'aïllament dels avis, el trasllat a d'altres centres quan és necessari (de moment el Govern només a previst 123 places en clíniques medicalitzades per a gent gran que gairebé ja estan plenes), reforçar el personal als geriàtrics i permetre la sortida dels avis dels centres quan la família ho demani i les condicions ho permetin.

En aquest sentit el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha explicat que el seu departament ha preparat una nova instrucció amb Salut per permetre que els avis que no tinguin símptomes puguin sortir de les residències sense perdre la plaça. La condició és que els familiars se'ls enduguin a casa i els mantinguin en aïllament durant 14 dies. Aquesta decisió arriba després que la falta de test estigui fent impossible de dur a la pràctica la mesura anterior, on es demanava un aval mèdic amb un test abans de sortir de la residència. Fins ara 228 famílies han demanat endur-se els seus avis de les residències i no ho havien pogut fer, precisament, per la falta de test.

El conseller també ha sortit al pas de les crítiques per les dades contradictòries en el recompte de persones grans mortes per coronavirus (el departament no separa les que han mort en llits de residència de les que han mort derivades a l'hospital i per tant el recompte es duplica amb el de Salut). El Homrani ha aclarit que la recopilació de dades és molt complicada però que el departament ha considerat que era "més important traslladar-les no pas no fer-ho". "A mesura que passin els dies aconseguirem més detalls", ha conclòs.