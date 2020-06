De casals de barri a espais de suport veïnal contra la crisi

Donar suport a qui ajuda i reforçar les xarxes veïnals i les entitats que, aquestes setmanes de confinament, han fet mans i mànigues per arribar on no arribava ningú. L'Ajuntament de Barcelona ha volgut fer avui un reconeixement al teixit social dels diferents barris i ha presentat una iniciativa que preveu que una vintena de casals de barri i centres cívics es converteixin, ja aquest mes, en casals comunitaris on vertebrar l'acció d'aquestes entitats. "Volem una resposta no assistencial, recuperar l'esperit de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH)", ha defensat el regidor de Drets Civils, Marc Serra, per apuntar que una de les claus per donar resposta a la crisi seran aquestes estructures veïnals i que, per això, el consistori les reforça ara amb espais, materials i acompanyament perquè estiguin en disposició d'enfortir els vincles amb qui més ho necessiti.

El projecte, que suposa una inversió de 365.000 euros, posarà a disposició de les entitats el centre logístic –el centre cívic, casal de barri o ateneu reconvertit– i també equips de protecció individual per evitar contagis, productes desinfectants, infraestructura per fer videoconferències, impressores i sales que es desinfectaran de manera recurrent. També es preveu que aquests espais estiguin coordinats amb els serveis socials municipals.

La regidora de Salut del consistori, Gemma Tarafa, ha defensat que, tot i les crítiques d'algunes entitats que s'han vist desbordades per les peticions d'ajuda, el serveis socials del consistori han atès totes les persones que hi han acudit durant el confinament, però que algunes no han arribat a dirigir-s'hi. La iniciativa dels casals comunitaris s'encamina ara a d onar "musculatura" a entitats que aquestes setmanes han fet molts sobreesforços i que hauran d'afrontar un període complicat.

El projecte es posa en marxa aquest mes amb l'obertura de vint casals comunitaris en punts com la Lleialtat Santsenca o el Casal de Barri de Torre Baró i l'objectiu és poder arribar als 30 punts. N'hi haurà a tots els districtes, però es prioritzaran els barris més afectats per la crisi. En aquests espais hi haurà professionals del mateix casal o centre cívic, les associacions i tècnics municipals amb l'objectiu de fer xarxa.

Representants del teixit veïnal, com el d irector del Centre Cívic de Trinitat Vella, Yousef Sultan, han explicat que la situació està sent "crítica" als barris, on es viu "amb angoixa i certa por", i que, durant aquestes setmanes, s'ha aconseguit tirar endavant per "l'esperit lluitador dels mateixos barris". El projecte–ha assegurat– és ara una manera de "dignificar" amb recursos el voluntariat.

Un altre espai inclòs a la llista és la Lleialtat Santsenca. Agus Giralt, que en forma part, ha explicat que estan treballant a distància per repensar el projecte i activar noves iniciatives, com espais familiars per facilitar la conciliació. Aleix Porta, president de la Casa Orlandai, ha destacat, en nom de la Plataforma de Gestió Ciutadana, que "és l'hora de les iniciatives socials i la proximitat".