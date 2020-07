Catalunya registra 816 casos nous de covid-19, 455 més que ahir

El nombre de nous casos positius ha pujat en les últimes hores de forma preocupant a Catalunya: fins a 816 casos nous, 455 més que ahir. La capital és la que lidera l'increment, amb 253 casos nous, seguida per Lleida (242) i la zona metropolitana sud (152). La major part dels casos de Lleida es concentren al Segrià, on s'han detectat 190 nous positius. Dissabte el nombre de casos havia crescut amb 361 nous positius, però no s'havien pogut afegir els del Segrià, ja que els hospitals no havien tingut temps d'informar-ne al departament de Salut. Seria aquest acumulat dels dos últims dies el que fa pujar tant la xifra. Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han registrat 76.318 casos. De tots aquests, 15.132 s'han trobat a les residències catalanes.

En algunes d'aquestes zones, ja fa dies que s'hi estan detectant brots i ja han comportat les primeres restriccions. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va anunciar ahir des del Segrià (l'únic territori amb un confinament perimetral) que totes les residències de les zones sanitàries de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran suspenien les visites i els nous ingressos, per protegir-les del covid-19.

D'altra banda, els brots que afecten la zona metropolitana sud estan concentrats principalment al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. L'alcaldessa de la segona ciutat més poblada del país, Núria Marín, ha anunciat aquest diumenge que les pistes esportives a l'aire lliure de tot el municipi queden tancades, també per reduir el risc d'infecció. En aquestes zones, com a tot el territori, s'aplicaran noves restriccions si el nombre de casos continua en augment.

Pel que fa a les defuncions, en les últimes 24 hores només ha calgut lamentar una víctima mortal. En total, des de l'inici de la pandèmia han mort 12.617 persones a Catalunya.