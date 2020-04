La conca d'Òdena alerta del "col·lapse burocràtic" amb què topen els treballadors confinats per demanar la baixa

Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha tornat a comparèixer aquest dissabte en roda de premsa. I, de nou, ha reclamat que es respectin els drets dels treballadors que fins fa poc estaven confinats a la conca d'Òdena i que, per tant, no podien anar als llocs de treball. Castells ha parlat sobre la tramitació de les baixes d'aquests treballadors. "Creiem que hem de ser més intensos en la gestió de les baixes dels treballadors i treballadores de la conca d'Òdena... Les baixes no s'estan tramitant amb rapidesa. Demanem al Govern que es posi les piles", ha dit, abans d'apuntar que els treballadors estan topant amb un "col·lapse burocràtic" que alenteix tots els tràmits.

L'alcalde ha estat acompanyat aquest dissabte per Mario Olmedo, d'UGT, i per Jordi Cazorla, de CCOO. "Des del primer dia hem reivindicat els drets dels treballadors de la conca. Només ens han reconegut una part d'aquestes reivindicacions. Encara falten els treballadors que viuen fora de la conca i que hi treballen", ha dit Olmedo, que ha afegit: "Demanem que es desbloquegin les baixes dels treballadors i les treballadores. Els hi reconeixen, però ara ens diuen que hi ha problemes burocràtics. No pot ser, és inexplicable". Per la seva banda, Cazorla ha indicat que "s'estan vulnerant els drets dels treballadors. S'han de reconèixer les baixes. A qui pertoqui, li demanem que es posi a treballar". Sobre el tema, Castells ha conclòs que "després de gairebé un mes d'aquesta situació han passat moltes coses". "La duresa de l'impacte ens indica que vindrà una crisi econòmica. Volem que es tingui en compte la inusual situació de la conca d'Òdena".

Noves dades de la funerària

Marc Castells ha dit que ells no donen "dades oficials", que tan sols donen "les dade reals" que els arriben dels serveis funeraris. Així, ha explicat que l'any passat, de l'1 al 10 d'abril van morir 14 persones a la conca d'Òdena i que aquest any la xifra s'ha elevat fins a 68. "Aquesta xifra ens fa veure la magnitud i la gravetat del que estem vivint", ha dit, i per això ha tornat a reclamar a la Generalitat i a l'Estat que "articulin la manera de fer tests ràpids a la població de la conca".

L'alcalde d'Igualada ha explicat que segons els diuen els experts que han consultat, "l'única manera de remetre aquest episodi és el confinament". "La mortalitat a la conca és més baixa que en les últimes setmanes, però les xifres continuen sent molt preocupants". Castells ha dit que la Policia Local, en l'última setmana, ha imposat 77 denúncies i ha identificat 340 persones i 281 vehicles.

Aliança dels alcaldes de la conca

L'alcalde d'Igualada ha informat que s'ha creat una aliança dels alcaldes i alcaldesses de la conca d'Òdena. "Volem liderar la recuperació econòmica del nostre territori amb una aliança d'alcaldes i alcaldesses de la conca d'Òdena", ha indicat, i ha avisat que seran "exigents amb les administracions i "ambiciosos amb els plantejaments".

Avui estem d'estrena ➡️ "Ara més que mai, estem per tu" és la campanya de reconeixement i suport al comerç local impulsada pels Ajuntaments d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Motbui i Òdena i les associacions de comerç, tots sota el nom #ConcaComerç pic.twitter.com/SQ8uX3buB8 — COMERÇ IGUALADA (@comercigualada) April 11, 2020

Abans d'anunciar que la setmana vinent el servei de bus intern de la conca estarà inoperatiu, ha dit que ja han posat en marxa una campanya de comerç entre els quatre municipis que es van veure afectats pel brot i pel confinament: "Conca Comerç pretén donar suport al nostre comerç local. Volem donar, també, visibilitat als comerços de serveis essencials".