Confusió a les residències pel cobrament de la gratificació extra del Govern

L'anunci d'ahir del Govern que farà una compensació econòmica als treballadors sanitaris del sector públic i de residències –amb places públiques– que van lluitar a primera línia del covid-19 ha desencadenat un allau de dubtes entre el personal i les direccions dels geriàtrics. El sector agraeix el "gest" però els dubtes sobre com es faran els pagaments i amb quins imports comencen a sorgir.

El departament de Salut va concretar ahir que la gratificació als geriàtrics es farà en funció de les places públiques que tingui cada centre (n'hi ha que combinen places públiques i privades) i també segons la categoria dels professionals. Les direccions d'alguns centres, però, ja assenyalen que aquest mètode podria generar contradiccions perquè una cosa són les places subvencionades i una altra la plantilla de treballadors, que en alguns centres treballa igual per a totes dues categories (pública i privada).

En aquest sentit, la patronal més gran del sector a Catalunya, ACRA, que aquesta tarda ha fet un comunicat per agrair la mesura, apunta que no s'hauria de limitar únicament als centres amb places públiques. "El virus no distingeix de titularitat o de gestió perquè quan ha entrat en una residència ha causat molt de mal i no és just que hi pugui haver treballadors que es quedin fora d'aquesta retribució extraordinària. Han tingut el mateix sobreesforç, risc de contagi i implicació que els altres i han de ser reconeguts", assegura la presidenta de l'associació, Cinta Pascual.

Altres organitzacions més petites expliquen a l'ARA que ja han adreçat cartes a la Generalitat demanant els detalls d'aquestes retribucions extres per intentar "aclarir" com i qui les percebrà. En resposta a les preguntes d'aquest diari, el departament de Salut no ha volgut donar més detalls sobre com es farà aquest ingrés, ni quins barems es tindran en compte. Fonts oficials apunten que cal esperar a la redacció del decret llei.

Malgrat tot, ACRA –que dona feina a més de 32.000 persones a Catalunya– considera que el fet que les residències es tinguin en compte per a la compensació reconeix "la immensa tasca realitzada" i confirma que el sector ha sigut essencial en la gestió de la pandèmia.