Damià Calvet: “El calendari de la T-Mobilitat no serà el mateix que tenia abans de la pandèmia”

Després de la reunió del consell executiu, el conseller de Territori, Damià Calvet, atén l’entrevista de l’ARA a través de videoconferència.

Acaba de sortir de la reunió del consell executiu. Què han decidit que afecti el seu departament?

Una qüestió molt important. Hem aprovat reiniciar les obres públiques del Govern. Són un conjunt d’obres necessàries i que ajudaran a dinamitzar l’economia. Tant important és gestionar l’emergència com reactivar l’economia. Per exemple: l’obra de la C-58 i la C-55 o l’estació d’Ernest Lluch a la L5.

Si Barcelona no entra en la fase 1 de desconfinament, ¿com ho faran per limitar la mobilitat?

Ara estem debatent quins àmbits territorials poden passar de la fase 0 a la 1 i a partir de quan. En les properes hores farem una proposta. Si hi ha territoris que limitin amb territoris en una altra fase, no hi haurà mobilitat per a determinades activitats no permeses, com de lleure o de compres. La mobilitat laboral seguirà sent possible.

¿La dicotomia és estat d’alarma o caos, com diu la Moncloa?

És una dicotomia tramposa. Busquem corresponsabilitat. En lloc d’això, ens trobem un govern que ens ha mostrat la seva pitjor cara. Una recentralització autoritària no és una bona manera d’abordar l’emergència ni la recuperació. No és l’estat d’alarma o el caos, sinó buscar cogovernança.

El govern espanyol diu que si no hi ha estat d’alarma no es pot limitar la mobilitat.

No és així. Abans de l’estat d’alarma la Generalitat ja va prendre decisions sobre la restricció de l’activitat i la mobilitat. Si no hi ha estat d’alarma, recuperaríem competències.

¿No el fa patir que hi hagi persones que no puguin cobrar un ERTO?

Ho resoldríem. Si recuperem competències podrem aplicar tot el que ja hem aprovat.

En una crisi com l’actual ¿és admissible que la societat el que rebi sigui una disputa sobre l’estat d’alarma?

Aquesta és la disputa que porta l’Estat al Congrés. Nosaltres volem ser part de la solució: hem aprovat plans, paquets de mesures […] i ens estem intentant coordinar amb l’Estat, i la majoria de cops ho aconseguim. El que no hi pot haver és imposició per part del govern espanyol i laminar competències.

Com s’explica la posició del govern espanyol?

No m’ho explico. El PSOE ha d’afrontar què vol ser: el de la Loapa i la recentralització autoritària o el del diàleg i la negociació. Els independentistes volem parlar de tot, també de l’autodeterminació.

Forma part de la comissió de reactivació econòmica del Govern. Què proposa el seu departament?

La pandèmia pot arribar a desplaçar altres emergències com la climàtica. En el fons, són diferents manifestacions d’un mateix problema: la insostenibilitat dels nostres dogmes econòmics. Volem una reactivació lligada a l’agenda verda.

La contaminació, sense circulació, ha disminuït, però tornarà.

L’indicador de la qualitat de l’aire ha millorat molt. Algú pot pensar que per a la reactivació econòmica ara tot s’hi val, però no. S’ha de fer amb criteris urbanístics i ambientals, i orientar inversions a l’agenda verda. Determinades mesures econòmiques les hem de condicionar a les millores ambientals. El govern francès ha decidit rescatar Air France, però s’ha hagut de comprometre a reduir a la meitat les emissions de Co 2 per al 2030. Aquesta es la línia.

Quina és la pèrdua de les operadores del transport públic?

És una xifra preocupant i que mereix resposta. Després del sobrecost sanitari o en l’àmbit residencial, la tercera gran xifra és la del transport públic. Des del març hem estat en reduccions de la demanda superiors al 90%. El sobrecost que hem calculat a la setmana pot estar al voltant dels 20 milions d’euros. Aposto per un fons específic i finalista de l’Estat per al transport públic.

S’ha de repensar el model tarifari?

Amb els descensos de demanda haurem de cobrir les despeses, fer tornar la confiança en l’ús del transport públic i mantenir l’actual sistema de tarifes caminant cap al nou, que va per distàncies i per recurrència, malgrat que els calendaris no seran els mateixos que teníem pensats abans de la pandèmia.

Quin és ara el calendari de la T-Mobilitat?

La intenció era que aquests mesos estiguéssim fent proves pilot sobre la targeta sense contacte. No ho hem pogut fer. Preteníem implementar la nova tarifa l’1 de gener del 2021, però estem refent calendaris. Quan sigui possible anunciarem data. Segur que no serà l’1 de gener, però de seguida que puguem ho farem.

Quines ajudes hi ha per a les famílies que no poden pagar el lloguer?

En matèria d’habitatge vam activar diverses mesures: la primera, fer una moratòria en el pagament dels lloguers del parc públic d’habitatge, uns 23.000. Per al parc privat de lloguer vam pensar dues mesures amb l’Estat: els microcrèdits per poder pagar el lloguer i el paquet d’ajudes covid-19 de 13,5 milions d’euros. Encara no ens han arribat els diners de l’Estat i quan els tinguem els gestionarem. L’habitatge serà un dels elements de més atenció, no hi ha d’haver gent descoberta.

En el reenfocament de les necessitats del pressupost d’enguany, rebrà el seu departament?

No ens estem plantejant retallades, ni tampoc transferències entre departaments. El que hem fet és que cada departament faci una repriorització del que estava previst. A Territori estem veient quines partides movem. Segurament deixarem de fer coses, però en matèria d’habitatge prioritzarem. També exigirem a l’Estat transferències.

Quan seran les eleccions a Catalunya? S’ha d’exhaurir la legislatura?

Ara aquest no és el debat que espera la societat. No estem plantejant cap data sinó com hem de gestionar correctament el pressupost. En tot cas, hi ha una data que és fixa, la del 21 de desembre del 2021. Fins llavors hem de gestionar el que quedi de l’emergència.

Té més o menys ganes de ser candidat a la presidència?

Tinc vocació de servei públic i ganes de gestionar el pressupost encarat a la reactivació econòmica.