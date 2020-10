¿Tens febre i mocs? Distingeix el covid de la grip i el refredat comú

L'arribada del fred crea les condicions òptimes per a la propagació dels virus respiratoris, entre altres raons perquè la població fa més vida en interiors, on és més fàcil contagiar-se. Ara bé, ¿és possible distingir el covid-19, la grip i el refredat comú? Totes tres malalties comparteixen alguns dels símptomes, i com que la pandèmia del coronavirus va eclosionar fora de la temporada de les patologies respiratòries d'hivern a l'hemisferi nord –al qual pertany Catalunya–, identificar-ne la causa és molt important per a la seva gestió. Ho és tant per fer un bon diagnòstic com per a les mesures d'aïllament i prevenció, la vigilància de l'evolució i l'ús dels recursos assistencials.

Les expertes consultades per l'ARA expliquen que hi ha diversos trets que permeten als professionals sanitaris i als mateixos malalts saber davant de quin virus es troben. Aquests aspectes es basen, eminentment, en la presència o l'absència de determinats símptomes. Amb tot, la catedràtica de medicina preventiva i salut pública de la Universitat de Barcelona (UB) Ángela Domínguez adverteix que no hi ha un quadre clínic inequívoc per a cadascuna de les malalties i que, com que es tem que els virus puguin coexistir, els mocs, la pèrdua de l'olfacte i la diarrea no permeten per si sols fer un diagnòstic precís.

Els símptomes poden proporcionar pistes. La metgessa de família i comunitària del CAP Ramon Turró de Barcelona Montse Pimienta explica a l'ARA que el refredat comú, també anomenat rinitis aguda perquè afecta especialment el sistema respiratori superior (nas i gola), és el més fàcil de diferenciar. En l'argot sanitari, els constipats causen una "simptomatologia banal", com ara congestió nasal i degoteig de mucositat, mal de coll i de cap, tos productiva (acompanyada de moc), esternuts i ulls plorosos. L'evolució és lenta i la persona sol percebre un empitjorament gradual. A diferència de la grip i el covid-19, no causa febre, tot i que sí que pot provocar febrícules que no superin els 37,7 graus.

Diferències "imprecises" entre grip i covid

En canvi, clínicament la grip i el covid-19 s'assemblen molt. En tots dos casos la persona pateix una "síndrome gripal", que pot incloure febre superior als 38 graus, tos seca persistent i una sensació de malestar general, que provoca dolor tant a les articulacions com mal de cap. La diferència sol marcar-la la intensitat d'aquests símptomes i el temps que triguen a aparèixer i desaparèixer. Mentre que la grip es manifesta de manera sobtada però acaba remetent als set dies des de l'inici de la simptomatologia, el covid s'incuba més lentament i pot allargar-se una mica més, fins a deu dies.

D'altra banda, el coronavirus pot passar desapercebut (asimptomàtics) i la grip quasi sempre provoca febre, però la temperatura corporal és molt més alta en el cas del contagi simptomàtic de covid. Ara bé, les expertes avisen que no hi ha cap indicació clara que confirmi o descarti la infecció per covid-19, però hi ha algunes consideracions que poden inclinar la balança. Els mocs, que no són freqüents en casos de covid-19, indicarien que es pateix un refredat, i la tos molt seca i profunda, que no és grip. No es tracta d'una raspera superficial, sinó que prové des del pit i provoca mal toràcic, entre el diafragma i la base del coll.

El coronavirus també pot causar fatiga o una sensació de falta d'aire, un mal senyal perquè significaria que no arriba l'aire als pulmons i que hi ha risc que la sang no s'oxigeni com cal. En el cas de la grip això només sol passar en persones d'edat avançada o amb complicacions respiratòries de base, que des de l'atenció primària s'intenta que se sotmetin a les proves molt precoçment. En altres perfils, per tant, aquest símptoma també podria ajudar a considerar un pacient com a sospitós de covid.

A més, la meitat dels contagiats de coronavirus poden experimentar alteracions transitòries que es podrien considerar pròpies d'aquest virus com la pèrdua de l'olfacte (anòsmia) de manera sobtada i sense tenir el nas tapat, o del gust (agèusia). Les diarrees i els vòmits són símptomes que també es registren en totes dues malalties, però no de manera generalitzada en el covid i, en el cas de la grip, sobretot en infants.

Aïllar-se i vigilar l'evolució

"No és senzill identificar la causa, però depenent del cas tens dues opcions: esperar un parell de dies per veure l'evolució del pacient, que és el que realment et dirà què té, o bé valorar la necessitat de prescriure una prova PCR i sortir de dubtes", explica Pimienta, que apunta que per precaució se sol triar la segona opció. Les expertes asseguren que és clau que la població sàpiga quan cal recórrer als serveis d'urgències i quan és possible esperar-se a casa perquè els símptomes remetin amb repòs i algun tractament farmacològic que n'alleugereixi la intensitat.

"El més important és que davant del dubte t'aïllis a casa i, si empitjoren els símptomes, truquis al 061", explica Domínguez. "La febre és un bon indicador: si en 48 hores no remet, cal trucar a l'atenció primària perquè et valorin telefònicament i t'indiquin la PCR", apunta Pimienta. També demanen que enguany les taxes de vacunació creixin per evitar coinfeccions i reduir la càrrega assistencial que la grip pot generar en els centres sanitaris si es manté o augmenta el ritme actual de contagis de covid. "Cal que les persones amb risc de complicacions, tots els professionals sanitaris, els treballadors sociosanitaris i els convivents de persones d'edat avançada i patologies prèvies es vacunin", sentencia Domínguez.