Com serà el 3r trimestre telemàtic? Com s'avaluarà? Hi haurà suspensos? Totes les claus del final de curs

Fa tres setmanes que els alumnes no van a classe, però això no vol dir que hagin estat sense fer res. Els professors els han proposat tota mena d'activitats. Però eren simplement això: propostes que no es podien avaluar perquè el departament d'Educació argumentava que hi havia molts infants que, per situacions socioeconòmiques difícils, no podien accedir als recursos. Fins demà. El curs es reprèn a partir d'aquest dimarts i el tercer i últim trimestre arrenca a Catalunya de manera virtual.

Què vol dir que el tercer trimestre serà telemàtic?

Les tasques estaran més estructurades i tots els alumnes tindran almenys ordinador

A partir de dimarts el curs es reprèn, és a dir, que les activitats que proposin els mestres i professors sí que seran avaluables. El departament d'Educació farà arribar ordinadors i connexió a les 55.000 famílies que s'ha detectat que no tenen aquests recursos, així que es considera que almenys tots els alumnes podran tenir accés als recursos online. Una altra cosa és quin acompanyament tenen a casa, cosa que és, de fet, el principal factor de desigualtat entre alumnes. No s'espera que totes les escoles i instituts comencin a fer classes telemàtiques en directe –alguns centres ho han estat fent aquestes setmanes– però sí que les tasques estiguin més estructurades i que es faci un seguiment alumne per alumne, ja sigui per correu electrònic o amb trucades de telèfon.

Com seran les activitats?

S'enviaran feines "competencials i personalitzades" cada setmana

El departament demana que les activitats siguin "competencials i personalitzades", que siguin "setmanals" i no repetitives i que proposin reptes per resoldre des de diferents àmbits curriculars. És a dir, no es tracta de calcar l'horari setmanal dels alumnes a l'aula (una hora per a cada matèria, per exemple), sinó que els equips directius hauran de "planificar i coordinar" les propostes, en la línia del que ja fan moltíssims centres al país de treballar per projectes. També és important que siguin feines que els alumnes puguin fer de manera més o menys autònoma.

I si no hi ha temps d'acabar el temari?

El departament demana als centres treballar "sense pressió"

Oficialment, els currículums marquen què cal aprendre a cada curs. Per exemple, entre 1r i 2n de primària s'ha de saber mantenir una lectura individual "silenciosa o en veu alta" o separar correctament les paraules a l'escriure, mentre que a tercer i quart de primària s'aprèn a interpretar els números romans i les fraccions. Però el departament d'Educació és partidari d'oblidar el temari i recomana als centres que treballin "sense pressió" d'acabar els programes i els currículums. L'important, diuen, és garantir que l'alumne no perdi els hàbits d'estudi i sobretot se senti acompanyat.

Com s'avaluarà? Hi haurà exàmens?

Es puntuarà "tenint en compte les limitacions de cada alumne"

És molt difícil –i poc recomanable– que es facin exàmens virtuals, perquè l'enorme majoria dels centres no tenen les eines per fer-ho. Una altra cosa és el que passa a les universitats, on ja s'hi està treballant.

Així, s'avaluarà de manera "personalitzada" i "tenint en compte les limitacions de cada alumne". Això implicarà "revisar els criteris d'avaluació" de cada centre per adaptar-los a les "limitacions formatives i personals" de cada alumne. És a dir, que no es podrà "penalitzar" si un alumne no pot accedir a una classe virtual o no pot fer un treball perquè no té els recursos informàtics o materials per fer-ho, per exemple. El departament d'Educació demana centrar-se a donar "suport emocional" als alumnes i per això prioritzarà l'acompanyament i assessorament als centres. Alhora, també vol acompanyar i formar el professorat en matèria digital.

¿Es podran suspendre alumnes que no facin res aquest trimestre?

Ningú suspendrà pel que passi entre Setmana Santa i final de curs

Aquest trimestre serà avaluable i això vol dir que hi haurà un retorn de la feina que faci l'alumne. Però al departament deixen clar que cap alumne podrà suspendre pel que passi aquest últim trimestre. "Ha de ser una avaluació positiva per a l'alumne i que l'ajudi a recuperar si tenia qüestions que no havia superat en els dos primers trimestres", va afirmar Bargalló en una entrevista a Público.

Ara bé, això no vol dir que hi hagi un aprovat general i que tothom passi de curs. Com va proposar el consell escolar de l'Estat es limitaran les repeticions de curs a casos "extraordinaris", en aquells alumnes en què durant el 1r i 2n trimestre ja s'havien constatat dificultats per passar de curs. És a dir, les qualificacions de les primeres avaluacions serviran de referència.

Sí que caldrà veure, en els pròxims dies, què passa amb els alumnes que canvien d'etapa –6è de primària, quart d'ESO i 2n de batxillerat–, perquè és aquí on la nota és més important. El departament està enllestint uns nous requisits que farà arribar aquesta setmana als centres. També serà important la Conferència Sectorial d'Educació, que dimecres reunirà el ministeri i les comunitats per abordar la tercera avaluació del curs.

Quan podran tornar a l'escola?

El departament vol obrir els centres "encara que sigui una setmana"

Bargalló ha dit aquest dilluns que confia poder tornar a l'aula presencialment abans de Sant Joan perquè ho necessiten els professors, els alumnes i la societat. "Seria molt bo que ho poguéssim fer i ja treballem amb l'operatiu de reobertura. Esperem poder fer-ho i ni que fos una setmana voldríem poder obrir", ha afirmat el conseller.

Sigui com sigui, el sector educatiu també reclama planificar ja un estiu educatiu per indemnitzar els infants amb activitats gratuïtes per revertir les desigualtats a causa del confinament.