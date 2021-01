El ritme de contagis cau per sota de l'1 però Salut aigualeix la millora

Primers senyals de fre de la tercera onada: la taxa de contagis o R ha baixat per sota de l'1, situant-se entorn als 0,97 punts. Això vol dir que cada cent contagis s'estan generant 97 infeccions noves i, per tant, que la propagació s'ha contingut i la corba epidemiològica encara a poc a poc el seu camí de baixada. La primera setmana de gener, en ple creixement de la corba, la R es movia entorn a l'1,5.

La R mesura la velocitat amb què es propaga el virus, és a dir el ritme en què es produeixen noves infeccions, i cada dia que aquest indicador es mou per sota de l'1 significa que es produeixen menys casos que el dia anterior. Quan l'excedeix, en canvi, significa que el virus està en fase d'expansió. Tal com avisaven les autoritats sanitàries, Catalunya està fent les primeres passes per doblegar la corba.

La incipient millora d'aquest indicador epidemiològic clau per monitorar l'avenç de la pandèmia no és cap sorpresa. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, pronosticava fa una dies que la reducció del nombre de tests d'antígens que està fent la primària es traduiria en un petit descens de la propagació i dels contagis.

El facultatiu ho atribueix a les restriccions socials i a la mobilitat que, a hores d'ara, ja porten vigents quinze dies, el període de temps mínim que cal esperar per observar el seu impacte. De fet, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dissabte la pròrroga de les restriccions (confinament municipal, tancament de comerços no essencials el cap de setmana i limitacions horàries a la restauració) fins diumenge 7 de febrer.

Expectants sobre la variant britànica

Tot i així, una R a 0,97 és pràcticament d'1 (expansió del virus) i el risc que la tendència es reverteixi esdevé un perill per al control de l'epidèmia. De fet, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha aigualit aquest dissabte la petita millora en l'evolució dels contagis de covid-19. "Estem modulant el creixement epidèmic, però no estem en una zona de seguretat, no hem de confondre la millora dels indicadors amb una seguretat epidèmica", ha afirmat.

Encara s'estan diagnosticant 24.000 contagis setmanals i l'efecte acumulatiu dels últims catorze dies està disparant la incidència acumulada fins als 652 contagis cada 100.000 habitants. Són dades molt elevades i l'experiència diu que molt sensibles a canvis, de manera que per observar realment una millora en la tendència caldria que la taxa de contagis o R baixés encara més i s'hi quedés molt més dies en un llindar inferior al 0,80.

El catedràtic de fàrmaco-epidemiologia de la Universitat d'Oxford Daniel Prieto-Alhambra creu que Catalunya "no es pot permetre" una R entorn a l'1 i defensa majors restriccions que la facin baixar de manera ràpida. En declaracions a RAC-1, l'investigador català ha assegurat que "la nova variant augmenta molt la transmissibilitat" i fa que, amb les mesures actuals, sigui força probable que "no s'aconsegueixi mantenir la R per sota d'1".

Ramentol ha assegurat en una entrevista a TV3 que també hi ha "preocupació" per l'evolució de la pandèmia en altres territoris de l'entorn de Catalunya: "No estem tranquils, no respirem alleujats". De fet, Salut tem que la soca britànica pugui accelerar de nou l'epidèmia a Catalunya i Ramentol ha confirmat que ja s'hi han detectat una quarantena de casos de la variant britànica.

Allau d'ingressos nous

El risc de rebrot, també anomenat índex de creixement potencial perquè avisa de possibles grans pujades sobtades a catorze dies vista, encara multiplica per sis els llindars de perillositat però va a la baixa des del 13 de gener. A més, i tot i fer-se unes 360.427 proves setmanals, entre PCR i tests d'antígens, la positivitat d'aquestes va caient. Si la setmana passada l'11% de les proves revelaven infeccions actives, actualment la xifra s'ha desplomat fins al 7,68%.

On encara no es pot veure aquest alentiment és a la corba assistencials, especialment la dels hospitals. És ara que els centres estan rebent l'allau de malalts producte de Nadal i Cap d'Any, ja que viuen l'epidèmia en diferit, és a dir els contagiats que han d'ingressar poden trigar més de tres setmanes des que s'infecten a necessitar l'hospitalització. En aquests moments hi ha 2.853 persones ingressades en planta i 659 en unitats de cures intensives (UCI). Des d'ahir, doncs, han entrat 30 pacients crítics de cop en aquestes àrees especialitzades, la majoria a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

El responsable de Salut ha dit que la situació a les UCI "preocupa molt" perquè a partir dels 600 pacients "la desprogramació d'activitat ordinària ja és bastant generalitzada a la xarxa" assistencial, i ha advertit que si en el context actual es torna a disparar la velocitat de contagi, els hospitals "patiran moltíssim" i es viuran escenaris similars als de la primera onada.

70 defuncions en un dia

En les últimes hores les funeràries han notificat 70 defuncions noves amb certificat positiu de coronavirus, que vol dir que són persones contagiades del virus. Aquesta setmana pràcticament s'estan registrant mig miler de morts, 481 fins al dimarts 19 de gener, i la previsió per als propers dies és que continuï a l'alça. Per edats, els majors de 70 anys concentren la majoria de defuncions: dels 481 finats l'última setmana, el 89,6% tenien més de 70 anys.

Una de les morts correspon a un resident del geriàtric Bona Vista de Lladó (Alt Empordà), on aquest dissabte ha transcendit que s'ha originat un brot de coronavirus que afecta 45 persones. Tots els afectats, 34 residents dels 36 que hi viuen i onze treballadors, ja havien rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer. Segons avança el Diari de Girona, el primer cas es va detectar en un treballador l'11 de gener en un dels cribatges rutinaris que s'han desplegat als centres. El focus també ha causat l'ingrés hospitalari de cinc persones.