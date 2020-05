Què es pot fer a la fase 1 de desconfinament?

La Generalitat ha anunciat aquest dijous que també proposarà que dilluns que ve, 18 de maig, passin a la fase 1 de desconfinament les zones del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny, a més a més de les regions sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya central que ja van anunciar ahir. A l'espera de l'aval definitiu per part de l'executiu espanyol, tots aquests territoris se sumarien a les tres primeres regions sanitàries que aquest dilluns passat ja van passar de fase: el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu.

Protecció Civil va publicar el cap de setmana passat alguns aclariments sobre què està permès fer durant la fase 1 del desconfinament, que permet trobades de fins a 10 persones. Per exemple, es manté la restricció de practicar esport dins el mateix municipi, les persones que viuen juntes poden anar en un mateix vehicle sense haver de portar mascareta, les sortides de turisme actiu i de natura s'han de fer amb empreses registrades i les terrasses dels establiments de restauració, que poden obrir a la meitat, cal desinfectar-les entre un client i un altre. A continuació podeu trobar una selecció de les preguntes i les respostes sobre la fase 1. El document complet es pot consultar en aquest enllaç.

Puc anar a veure familiars/amics/veïns a casa seva?

Sí, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi mantenint la distància de seguretat i la resta de mesures preventives. No es recomana visitar les persones vulnerables (més grans de 70 anys, persones amb malalties que poden afectar...). Cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.), sobretot amb les persones més vulnerables. També es permet en general l'assistència a domicili per tenir cura de persones vulnerables o dependents i per recollir menors d'edat als domicilis dels progenitors o tutors sense límit de regió sanitària, inclòs el règim de custòdia compartida o similar.

Puc quedar amb gent al carrer?

Els grups màxims de persones són de 10 persones (aquest límit no s'aplicarà a persones que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb tercers s'hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres o establir mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

Puc fer ús de les zones comunes de l'edifici on visc?

Cal respectar la limitació de grups d'un màxim de 10 persones mantenint les mesures de seguretat (distància de 2 metres, no contacte físic...). Eviteu el contacte amb els elements comuns, com ara bancs i similars.

Al carrer he de portar mascareta?

No és obligatori al carrer, però és recomanable utilitzar mascareta sempre que es pugui, sobretot en espais tancats i al transport públic, on és obligatori. No és recomanable per a nens de 0 a 3 anys.

Es pot anar a la platja, al bosc o als parcs?

Sí, en l'activitat d'esport o passejada, d'acord amb les limitacions del nombre de persones i a les franges horàries permeses, sempre que l'ajuntament no les hagi tancat per seguretat.

Es pot fer turisme actiu i de natura?

Sí, per a grups màxims de 10 persones, amb empreses registrades de turisme actiu. Preferentment mitjançant cita prèvia. No es poden fer en locals o establiments, que només podran estar oberts a la zona de recepció i vestidors, si és el cas, i garantint sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Ús individual amb caràcter general.

Hi ha excepcions a l'ús individual de vehicles particulars?

En vehicles particulars de fins a 9 places, si els ocupants viuen junts es permet l'ocupació total del vehicle (sense obligatorietat de mascareta). Si els ocupants no viuen junts, es permet fins a 2 persones per fila si utilitzen mascaretes.

També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d'empresa?

En vehicles professionals o d'empresa de fins a 9 places, si els ocupants viuen junts es permet l'ocupació total del vehicle (sense obligatorietat de mascareta). Si els ocupants no viuen junts es permet fins a 2 persones per fila si utilitzen mascaretes. En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors s'ha de respectar el límit de la meitat d'ocupació dels seients i 2 persones dretes per metre quadrat.

I dins de taxis i VTC?

Fins a un màxim de dues persones per fila de seients amb ús de mascareta.

Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, per les causes de mobilitat previstes. Es permet que hi vagin dues persones si porten casc amb visera o mascareta.

Puc anar a la meva segona residència?

Sí, dins la mateixa regió sanitària del domicili propi.

Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària si la meva parella hi té la residència habitual?

No, només hi pot anar qui hi tingui la residència habitual.

Sobre la sortida de nens i nenes al carrer

A quines hores poden sortir?

Entre les dotze del matí i les set del vespre, però només una vegada al dia. Es recomana evitar les hores de més afluència al carrer, sobretot al migdia. Estigueu atents si hi ha canvis normatius per a aquestes franges, atès que es poden modificar fins a 2 hores abans o després de l'horari actual tot mantenint la durada total de la franja horària.

On poden anar?

Poden caminar al voltant del seu domicili fins a un 1 km de distància.

Qui i com pot fer la passejada?

Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats d'un adult. Sempre han d'anar acompanyats d'un únic adult (la mare, el pare, un altre familiar que visqui a casa teva o bé la persona cuidadora). Com a màxim podeu anar l'adult i fins a 3 germans. Aquesta limitació és compatible amb les trobades socials permeses de fins a 10 persones sense que s'apliqui la limitació del nombre de persones als que conviuen al mateix domicili.

Si es troben un amic o amiga o familiar, el poden saludar i xerrar?

Sí, poden xerrar una estona breu, però sempre cal mantenir la distància de 2 metres i no tocar-se, per precaució. El grup pot ser de màxim 10 persones, sense que s'apliqui a persones que conviuen.

Poden anar a veure els avis o padrins?

No és recomanable anar a casa dels avis o padrins. En tot cas, els grups podran ser de com a màxim 10 persones, sense que s'apliqui aquest límit en el cas de persones que conviuen al mateix domicili.

Sobre activitat física no professional a l'aire lliure per a persones de 14 anys o més

A quines hores puc sortir?

En municipis de 5.000 o menys habitants, les persones de 14 anys o més a qualsevol hora del dia entre les 6 i les 23 h. En municipis de més de 5.000 habitants: les persones de més de 70 anys o que necessitin acompanyament entre les 10 i les 12 h i entre les 19 i les 20 h; la resta de persones entre 14 i 70 anys, entre les 6 i les 10 h i entre les 20 i les 23 h. Estigueu atents si hi ha canvis normatius per a aquestes franges, actualment es poden modificar fins 2 hores abans o després mantenint la duració de la franja.

Amb qui es pot sortir a passejar?

Es pot passejar individualment o acompanyat d'una persona amb qui es conviu al domicili o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.

Amb qui es pot sortir a fer esport?

L'exercici físic únicament es pot fer de forma individual. En el cas de persones que ho necessitin, poden sortir acompanyades de la persona que les cuida.

Per on es poden fer les passejades?

Les passejades s'han de fer sempre a una distància màxima d'1 km del domicili habitual.

I la pràctica esportiva?

Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i aquelles zones verdes autoritzades, sempre dins el terme municipal del domicili habitual. Cal respectar els possibles tancaments d'espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals. No està previst per a la pesca i caça esportiva.

Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar?

No, està expressament prohibit fer servir vehicles o transport públic per desplaçar-se per fer esport individual o passejar. Sí que es permet per anar a instal·lacions esportives.

Quines activitats esportives no professionals es poden practicar?

Es pot practicar qualsevol esport individual que no comporti contacte amb terceres persones. Per tant, no es permet l'esport col·lectiu (tampoc de dues persones) o en equip. Només es permet l'esport per parelles en instal·lacions esportives quan no hi ha contacte i es compleixin les mesures de seguretat. La normativa estatal no preveu específicament la pràctica esportiva amb vehicles de motor. No està previst per a la pesca i caça esportiva.

Puc anar amb la bicicleta?

Sí, es pot fer servir la bicicleta, de qualsevol tipus, i altres mitjans individuals com patins, patinets i similars.

Sobre l'obertura d'activitats comercials o similars

Quins establiments i locals poden obrir?

Totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb motiu de l'estat d'alarma, si tenen una superfície no superior a 400 m2, amb limitació de l'aforament màxim dins els establiments, que serà del 30% de l'ocupació màxima. No es poden anunciar ni fer accions comercials amb resultat d'aglomeracions (això no afecta les vendes en rebaixa ni en oferta o promoció a través de les pàgines web). També concessionaris d'automoció, estacions d'ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície.

I els centres comercials?

No podran obrir els centres comercials ni les seves botigues o establiments. Sí que podran fer-ho les botigues o establiments que tinguin un accés directe i independent des de l'exterior.

Puc anar directament a l'establiment?

Sí, però sempre s'ha de garantir la distancia de seguretat i l'aforament màxim dins dels establiments serà del 30% de l'ocupació màxima. Cal cita prèvia per anar als concessionaris d'automoció, estacions d'ITV i centres de jardineria i vivers de plantes. No aneu a l'establiment si us trobeu malament, teniu diagnosticada la malaltia o esteu en aïllament.

Puc anar a qualsevol establiment de qualsevol municipi?

Sí, limitat a la vostra regió sanitària, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili al mateix municipi per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l'exterior. Està especialment justificat comprar fora del municipi quan el producte no estigui disponible al mateix municipi o es tracti de supermercats o similars per poder fer una compra concentrada o única.

Quantes persones poden ser dins l'establiment?

L'aforament màxim dins els establiments és d'un 30% respecte a l'ocupació màxima. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna haurà de complir la mateixa proporció.

Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?

Es recomana anar-hi individualment i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una persona amb discapacitat, menor o gent gran, si és necessari.

Cal garantir distàncies dins la botiga?

Sí, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera. La distància de seguretat de 2 metres estarà senyalitzada de forma clara amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització.

He de portar mascareta?

No és obligatori, però sí recomanable. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, tant el treballador com el client han d'utilitzar un equip de protecció (mascareta). En general, les persones treballadores de l'establiment hauran de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

Restauració i hostaleria

Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació i venda de menjars i begudes) poden obrir al públic?

Es permet l'obertura de les terrasses a l'aire lliure amb les condicions següents: ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal); distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules; màxim de 10 persones juntes en una taula (o grup de taules) respectant la distància mínima de seguretat; i en cap cas es pot consumir dins el local.

Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació i venda de menjars i begudes) poden vendre menjar i beguda?

Sí, poden acceptar comandes que hauran de servir a les terrasses, recollir els clients amb encàrrec previ o bé fer entrega a domicili. En cap cas es pot consumir dins el local.

Les comandes es poden fer al mateix establiment?

Sí. Recordeu també que es poden fer per telèfon o per internet.

Els treballadors han de disposar d'algun equipament especial?

El titular de l'activitat haurà de garantir que tots els treballadors disposin com a mínim de mascareta i gel hidroalcohòlic o sabó a la seva disposició per a una rentada de mans completa.

I, per als clients, hi ha d'haver alguna mesura d'higiene?

L'establiment haurà de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l'entrada a disposició dels clients. També caldrà fer una neteja i desinfecció dels equipaments de la terrassa, en particular taules i cadires entre un client i un altre. Es prioritzarà la utilització d'estovalles d'un sol ús. S'eliminaran productes d'autoservei com setrilleres, portatovallons, etc. Els elements auxiliars del servei s'emmagatzemaran en llocs tancats fora de zones de pas de clients i treballadors. S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú. Es fomentarà el pagament amb targeta i es desinfectarà després de cada ús. L'ocupació màxima dels lavabos per als clients serà d'una persona (excepte necessitat d'assistència). S'hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia.

Pot obrir el restaurant o cafeteria d'una àrea de servei o benzinera?

Sí, en les mateixes condicions que la resta de restauració i hostaleria.

Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar-se, en cap cas consumició a l'establiment, a excepció de la terrassa, si en disposen, amb limitació d'aforament al 50%.