Madrid insisteix que vol passar a la fase 1 i rebutja una solució intermèdia com la de Barcelona

Els divendres s'han convertit des de fa una setmana en el dia que les comunitats saben a quina fase de la desescalada entraran a partir de dilluns. La Comunitat de Madrid ha tornat a demanar, com va fer l'anterior, passar a la fase 1, tot i que tal com reconeixen fonts de la comunitat, el ministeri els ha ofert la possibilitat d'entrar en una fase zero avançada –l'anomenada 0,5– en línia amb la petició que ha fet per Barcelona el departament de Salut.

L'oferiment del govern espanyol, avançat per la SER, no ha tingut bona rebuda: "Nosaltres demanem passar a la fase 1 perquè complim amb tots els requisits que exposa el ministeri, una fase 0,5 seria una decisió que adoptaria Sanitat i que no s'explicaria per raons tècniques", assenyalen fonts del govern autonòmic. Durant la festivitat de San Isidro, el vicepresident de la comunitat, Ignacio Aguado, en declaracions a TeleMadrid, ha explicat que esperen convèncer el govern espanyol perquè els doni la fase 1, perquè l'activitat econòmica no es pot permetre seguir aturada. Aguado ha negat que li consti una proposta oficial de passar a una fase 0,5.

Si finalment el govern espanyol adopta aquesta posició, Madrid seguiria a partir de dilluns el mateix full de ruta que Barcelona i podria obrir botigues sense cita prèvia però no encara les terrasses dels bars o els gimnasos. La petició de la Generalitat també passa per permetre vetlles amb més persones en el cas de les defuncions.

La reunió en la qual es comunicarà a les comunitats autònomes quina fase adopten està convocada a dos quarts de cinc de la tarda. A partir de les set, la Moncloa té previst convocar la roda de premsa per fer pública la decisió per a cada territori.