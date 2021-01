Els Mossos comencen a desallotjar la 'rave' de Llinars

Salut ha respost així a les demandes que I nterior li hauria fet sobre quins són els protocols sanitaris que s'han de seguir per al desallotjament i que no inclouran proves de detecció del virus perquè "no es té constància de cap positiu". E n declaracions a Rac1, David Boneta, cap de comissaria superior de coordinació territorial dels Mossos, ha assegurat que si hagués estat el cas s'hauria pogut fer el dispositiu de desallotjament el divendres. Després de ser preguntat per si no s'havia actuat per la falta de recursos derivada dels nombrosos dispositius muntats per Cap d'Any, Boneta ha admès que hi tenien molts agents destinats però ha remarcat que "això no treu que s'hauria pogut fer". "Els recursos per fer el dispositiu ahir hi eren però s'estaven fent altres gestions", ha dit. Boneta ha recordat que hi ha "moltes" persones concentrades a l'espai de la nau i, per tant, cal dissenyar un dispositiu "amb màximes garanties" i "molta cura". El comissari ha assegurat que tots els participants seran identificats i denunciats.



Les denúncies, segons ha avançat David Boneta, seran per no haver respectat les restriccions sanitàries per la pandèmia i, a banda, els responsables de la 'rave' se'ls denunciarà per organització d'una festa sense permisos a través de la normativa de joc i espectacles. Interior ha demanat al Departament de Salut els protocols sanitaris que s'han de seguir, que no inclouran proves de detecció del virus perquè "no es té constància de cap positiu".



Boneta ha explicat que aquest matí està prevista una reunió de Mossos per acabar de planificar com fer el desallotjament. Encara que el cap de la comissaria no ha volgut entrar en detalls de com serà el dispositiu ni quants agents hi haurà implicats, sí que ha apuntat que es farà aprofitant les hores de sol i ha afegit que l'actuació podria durar diverses hores.

A la zona hi ha actualment una dotació dels Mossos d'Esquadra i una altra de la policia local.



Per la seva banda, l'alcalde de Llinars, Martí Pujol, ha relatat a Catalunya Ràdio que els veïns van començar a detectar moviment a la zona de la nau a mitja tarda del dia 31 i des del municipi ja es va enviar una patrulla de la policia local i es van tallar els accessos amb blocs de formigó, però tot i així els van retirar i van entrar al polígon.