Lleuger repunt del nombre de morts per coronavirus a tot l'Estat: 184 en les últimes hores

El nombre de víctimes mortals per coronaviurs torna a repuntar lleugerament i en les últimes hores s'han registrat 184 defuncions, segons les xifres del ministeri de Sanitat. En total, ja han mort 27.104 persones des que va començar la pandèmia. Els casos positius es mantenen més o menys similars als d'aquest dimarts i, des d'ahir, se n'han diagnosticat 439 –tot i que Madrid i Catalunya continuen notificant casos antics, segons les dades del ministeri, 26 en el cas català–. A hores d'ara, ja s'han contagiat, segons Sanitat, 228.691 persones. La dada positiva és que en les últimes hores ja s'han curat 1.843 persones, cosa que eleva la xifra total fins a 140.823.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat que l'Estat es manté per sota dels 200 morts diaris, concretament, des de fa cinc dies. Simón ha començat la roda de premsa donant les dades de letalitat de l'Estat, que se situa al voltant del 12%, i ha volgut subratllar que és una xifra similar a la de la resta de països europeus –excepte Alemanya, per exemple– i, fins i tot, ha posat d'exemple Holanda o Bèlgica com a països amb una letalitat més alta. El responsable tècnic del ministeri, però, ha explicat que si es detecten tots els casos positius o que han passat la malaltia, la letalitat "és molt possible que baixi".

Malgrat que en els últims dies s'està notant una certa tendència estabilitzadora en les dades de contagis i també de defuncions, Simón ha demanat prudència a la població de cara a la desescalada per evitar rebrots. Aquest dimecres, les comunitats autònomes que vulguin, han d'enviar les seves sol·licituds per a un canvi de fase a partir de dilluns. A dia d'avui, segons ha explicat Simón, han rebut la documentació de cinc comunitats autònomes que demanen passar a la fase 1 a partir del 18 de maig. El responsable tècnic del ministeri també ha explicat que les Illes Balears i Canàries també han sol·licitat passar a la fase 2 alguns territoris que ja fa dues setmanes que són a la fase 1.

Aquesta tarda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, es començarà a reunir amb les comunitats que han fet les sol·licituds, i els experts del ministeri, conjuntament amb Illa, avaluaran la informació entre dijous i divendres. Està previst que, com la setmana passada, divendres a la tarda es coneguin els territoris que canviaran de fase dilluns. Simón ha insistit en la importància que les sol·licituds arribin amb un marge suficient perquè el ministeri i el comitè d'experts les puguin valorar. Tot i que en l'ordre del BOE del 3 de maig s'establia que el límit màxim per enviar la documentació era el dilluns previ al canvi de fase, el ministeri ha permès a les comunitats que enviïn les sol·licituds fins al dimecres abans. Ara bé, el director del comitè tècnic ha advertit que rebre la documentació dijous és massa tard per poder fer una "avaluació de qualitat". La setmana passada, la Comunitat de Madrid va enviar la petició justament dijous, després de les discrepàncies polítiques que va generar la petició del canvi de fase en el si del govern que presideix Isabel Díaz Ayuso.

Mascaretes obligatòries?

D'altra banda, en la roda de premsa, Simón també ha insistit que l'obligatorietat de les mascaretes dependrà de la decisió que prengui el ministeri de Sanitat. "La meva opinió és que han de ser altament recomanables", ha afirmat. Una posició que ha argumentat pel fet que hi ha determinats grups de la població que, per situacions personals, poden portar la mascareta durant poca estona, com és el cas de les persones amb problemes respiratoris. "Si es fa obligatori, s'haurà de mirar com es conceptualitzen les excepcions en l'ús per les condicions personals de cadascú", ha avisat.

Simón també s'ha referit a la possibilitat que s'utilitzin mascaretes a les aules i, en concret, a les proves d'accés a la universitat. No s'ha posicionat clarament sobre s'hi s'haurien d'utilitzar en aquests exàmens, però sí que ha considerat que depèn de la possibilitat que es puguin garantir les distàncies de seguretat "dins i fora de les aules". De tota manera, ha assegurat que no sap quina és la proposta del ministeri d'Educació per a aquests casos i ha confiat que es posarà en contacte amb el ministeri de Sanitat per demanar-los "l'opinió" i valorar-ho "conjuntament".