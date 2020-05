EN DIRECTE | Creix lleugerament el nombre de morts per coronavirus a tot l'Estat: 185 en les últimes 24 hores

Lleuger repunt de víctimes mortals per coronavirus. El govern espanyol xifra en 185 les persones mortes per covid-19 en les últimes 24 hores, una dada que eleva el total de víctimes fins als 25.613. El nombre de contagis també creix respecte aquest dilluns i se situa en 219.329, 867 més que aquest dilluns. Pel que fa a les persones que ja han superat la malaltia, el ministeri de Sanitat n'ha notificat 2.143 en les últimes hores. En total, ja hi ha 123.486 persones curades.