L'Estat registra 95 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, un lleuger repunt respecte d'ahir

El govern espanyol ha notificat 95 morts en les últimes 24 hores, una xifra un pèl més alta respecte d'aquest dimarts, quan se'n van registrar 83. En total, des que s'ha iniciat la pandèmia, ja han mort 27.888 persones. Els contagis van a l'alça i aquest dimecres el ministeri de Sanitat n'ha registrat 416, una xifra que eleva el total de casos diagnosticats a 232.555. Dels nous positius notificats avui pel ministeri, 172 són casos que van iniciar els símptomes en els últims set dies. Una xifra que, per al director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, demostra l'evolució "molt favorable" de l'epidèmia.

Ara bé, sobre els positius, Sanitat informa que les comunitats autònomes continuen "validant i depurant les sèries de dades" i, per tant, els casos que notifica el govern espanyol poden patir modificacions d'un dia per l'altre. Així, per exemple, la Comunitat de Madrid ha notificat 217 casos avui, però 112 són contagis nous. D'aquests 112, Simón ha dit que 49 s'han detectat en els últims set dies. Sigui com sigui, aquest dimecres s'ha registrat un repunt de contagis respecte dels últims dies, quan els casos notificats estaven per sota dels 300. "No podem valorar de manera individual aquesta dada. Hem d'esperar als pròxims dies", ha afirmat Simón quan se li ha preguntat com valora aquest repunt en el nombre de casos. De tota manera, el director del comitè tècnic del ministeri de Sanitat ha remarcat que tot i fer "més PCR es manté el ritme descendent, cosa que vol dir que la transmissió és menor". Malgrat tot, ha tornat a demanar prudència.

Pel que fa al nombre de víctimes mortals, Simón ha explicat que dels 95 morts notificats aquest dimecres un 40% corresponen a una sola comunitat autònoma, en referència a Catalunya, que segons les dades del ministeri en les últimes 24 hores ha reportat 40 defuncions. De fet, Simón ha dit que provenien concretament d'una província, tot i que no ha especificat si volia dir Barcelona. A més, Simón també ha aclarit perquè el nombre de morts notificats avui era 95 i no 110, que és la diferència entre el nombre total de decessos fets públics ahir i els d'avui. Segons el portaveu de Sanitat, aquest decalatge es deu a un error en una comunitat autònoma (no ha especificat quina) a l'hora de notificar els morts, cosa que ha fet que s'hagin hagut de corregir les xifres acumulades de dies anteriors. El responsable tècnic del ministeri també ho ha atribuït al fet que s'estan revisant dades de pacients i alguns havien estat notificats com a casos confirmats sense prova PCR.

Canvis de fases de les comunitats

Simón no ha volgut detallar quines comunitats autònomes han demanat un canvi de fase de cara a la setmana que ve, però sí que ha explicat que han fet la seva sol·licitud "pràcticament totes". El termini per enviar les peticions, ha dit, acabava ahir (tot i que en l'ordre del BOE del maig s'establia que s'havia de fer com a màxim el dilluns previ al canvi de fase, és a dir, amb una setmana de marge), però ha admès que seran "flexibles" i que acceptaran les sol·licituds de les comunitats fins a aquesta nit. "Necessitem un temps per valorar-ho. Si no el tenim és complicat donar una valoració correcta", ha recordat.