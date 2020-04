El Govern posa Salut al capdavant de la gestió de les residències

Canvi de timó a la Generalitat en la gestió de les residències. El Govern ha anunciat que, a partir d'ara, les decisions en aquest àmbit ja no les portarà el departament de Treball, Afers Socials i Famílies ni el conseller Chakir el Homrani. Qui ho farà és la directora assistencial d'Atenció Primària, Yolanda Lejardi. És a dir, és el departament de Salut qui portarà les regnes i les decisions pel que fa referència a les residències.

Fins dimarts, segons el recompte del Govern, ja han mort a Catalunya 1.123 persones grans que vivien en aquests centres; a més, 448 estan hospitalitzades i el degoteig de casos no s'atura: més de la meitat de centres catalans (dels 1.073 que hi ha) tenen algun cas de coronavirus.

Malestar per la gestió del conseller El Homrani

Feia dies que hi havia un punt de malestar al Govern amb com s'estava gestionant des d'Afers Socials la crisi a les residències, i fonts de l'executiu apuntaven que el conseller estava "superat" per la situació. Fins i tot el mateix president de la Generalitat va qüestionar obertament en una entrevista a SER Catalunya com s'estava comunicant des del departament. "Hi ha coses que la Generalitat no ha fet bé, com no informar de la situació de les residències amb la claredat amb què n'hauria d'haver informat des del primer moment", va admetre aleshores el president, que va afegir que això ha generat "desconfiança i angoixa".

Aleshores ja es va imposar que el departament d'Afers Socials comparegués també en les rodes de premsa diàries que fa el Govern, però els recels s'han mantingut. Fins al punt que fonts governamentals apunten que ha sigut el mateix president de la Generalitat qui ha imposat la reestructuració anunciada aquest dimecres perquè fos Salut qui prengués el timó de les residències.

La decisió arriba després d'una reunió, aquest dimecres, del president Torra i el conseller El Homrani amb les patronals del sector. Un cop acabada, la presidenta d'ACRA, l'organització empresarial que aglutina més del 70% de residències a Catalunya, Cinta Pascual, ha assegurat que "el sector ja no vol escoltar més plans ni propostes, vol acció". "Fa 27 dies que reclamem que el departament de Salut intervingui en aquesta crisi, que és una crisi sanitària, i fins ara no ho hem aconseguit", lamentava Pascual després d'aquesta trobada telemàtica.

Dilluns, a més, la patronal catalana i espanyola dels geriàtrics ja van apujar el to i va "exigir" una intervenció sanitària "immediata. "Durant més d'un mes hem vist com l'epidèmia avançava segant vides i deixant en una situació crítica moltes residències. Reclamem ajuda amb fermesa per tenir els recursos necessaris per poder protegir les nostres persones grans i els nostres professionals", exigia dilluns Pascual.