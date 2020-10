Detingut un home que treballava d'infermer sense ser-ho

Si en la primera onada del covid-19 es van denunciar almenys dues persones a Catalunya que es van fer passar per metges sense ser-ho, en aquesta segona onada ha aparegut un infermer impostor. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Terrassa que treballava d'infermer sense ser-ho perquè utilitzava un número de col·legiat que no era seu. Va ser aquest col·legiat el que va destapar l'impostor. El 9 d'octubre va denunciar que un home que no coneixia havia fet servir el seu número del Col·legi d'Infermers per treballar. L'afectat ho va saber perquè una empresa d'ambulàncies que havia contractat l'impostor, després de detectar-li un comportament estrany, va comprovar que havia donat el número de col·legiat d'una altra persona.

El representant de l'empresa d'ambulàncies va explicar als Mossos que, a causa d'un gran volum de feina, havia contractat l'infermer que ha resultat ser un impostor. Amb el número de col·legiat que va donar havia començat a treballar però l'empresa va sospitar ràpidament d'ell perquè no semblava conèixer la feina i buscava excuses quan li demanaven documentació que encara no havia entregat. Davant la insistència pels papers, l'home va lliurar un currículum i també una fotocòpia de la fitxa col·legial que, després d'unes gestions, es va comprovar que havia sigut falsificada. A més, es va descobrir que el número de col·legiat que havia donat corresponia a una altra persona.

S'havia fet passar per policia

Els Mossos van esbrinar que l'home no només havia treballat en aquella empresa d'ambulàncies sinó que havia fet el mateix amb tres companyies més del mateix ram. En tots els casos havien sigut feines puntuals de pocs dies en què l'home havia generat desconfiança perquè els companys havien detectat la seva falta d'experiència. Quan els agents van investigar el seu historial criminal a les bases de dades, van veure que l'impostor ja tenia sis antecedents per fer-se passar de policia i portar unes credencials falses per identificar-se. Els Mossos el van detenir el 16 d'octubre quan anava vestit amb l'uniforme de sanitari per dirigir-se a una entrevista de feina.

L'home té 35 anys, és de nacionalitat espanyola i veí de Mataró. La policia li atribueix un delicte d'intrusisme professional i un altre de falsificació de document públic, oficial o mercantil. L'impostor va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Terrassa, que el va deixar lliure amb càrrecs.