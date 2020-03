Els sindicats de llogaters convoquen una vaga per no pagar el lloguer: "1,5 milions de famílies tindran problemes"

Més de 8.000 famílies, gairebé la meitat de Barcelona, s'han posat en contacte amb els sindicats de lloguer de tot Espanya per comunicar que no podran pagar el lloguer d'aquest mes d'abril. Per això, les entitats han convocat una vaga a partir de l'1 d'abril per no pagar els lloguers i donar cobertura legal a totes les persones que s'han trobat en una situació difícil arran de les conseqüències del covid-19, que ha comportat que molts treballadors estiguin a l'atur, amb centenars de milers de persones que s'han vist afectades pels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

A Catalunya, la campanya la impulsa el Sindicat de Llogaters, que reclama també una renda bàsica que complementi la pèrdua d'ingressos de les famílies i descarta que la proposta de l'Estat sigui que els llogaters acumulin el deute amb el propietari durant aquests mesos de crisi i posteriorment el retornin. "Endeutar-se és injust si no estàs ingressant", ha explicat a l'ARA el portaveu del sindicat, Jaime Palomera, que ha assegurat que el govern espanyol té una estimació d'"'1,5 milions de famílies" que tindran problemes per pagar el lloguer durant els pròxims mesos.

De les 8.000 cartes que han rebut els diferents sindicats de llogaters de tot el territori estatal, un 47% són de famílies de l'àrea de Barcelona. A la web que tenen les organitzacions, s'hi pot trobar un formulari de carta adreçada als propietaris dels immobles i una altra al govern espanyol amb les peticions formulades. A més, estan recaptant diners per poder tenir una bossa per fer front a l'assessorament legal de les persones que se sumaran a la vaga l'1 d'abril. "La caixa de solidaritat està creixent", ha anunciat Palomera.

Clos fent lobi

El portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya lamenta que els fons d'inversió hagin creat Asval, una plataforma per defensar els drets dels propietaris, que en realitat només "defensa els interessos dels fons voltor". "En un context d'economia paralitzada volen que les famílies s'endeutin, és injust, és un acte d'egoisme total. La ministra Calviño està reproduint el que diu aquest lobi", ha denunciat Palomera, que ha assegurat que al capdavant d'Asval hi és l'exalcalde de Barcelona Joan Clos per la seva "complicitat" amb el PSOE.