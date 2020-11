Madrid maquilla les dades de contagis ometent milers de casos diaris

La gestió del diagnòstic de casos i de les dades de contagis diaris que fa el govern de la Comunitat de Madrid està facilitant que les dades oficials que es notifiquen cada dia amaguin un biaix important respecte a les dades reals de la situació de la pandèmia. Tal com avança Eldiario.es, les dades que facilita Madrid són aquelles de les quals disposa el mateix dia, però després, a mesura que arriben resultats de més proves, la classificació final dels casos no s'anuncia, sinó que només s'actualitza a les bases de dades oficials, sense donar-ne notorietat.

Aquest decalatge en la informació del qual no es torna a informar fa que, passats uns dies –quan ja s'han sumat i classificat tots els casos de les proves diagnòstiques que estaven pendents– hi hagi jornades en què la xifra real de casos sigui fins a cinc vegades més gran de la que es va informar als ciutadans. L'anàlisi d' Eldiario.es subratlla, per exemple, tres casos. El 2 d'octubre, el govern d'Isabel Díaz Ayuso va notificar 1.005 casos nous, però una setmana més tard les taules oficials de recompte ja comptaven per a aquella data 2.422 positius: més del doble. El 9 d'octubre passava el mateix: segons apunta el digital es van declarar 1.428 positius i quatre dies més tard l'acumulació ja era de 2.183 casos aquell mateix dia, un 53% més. Encara hi ha dies més flagrants, com el 24 de setembre, quan es van notificar 828 positius i a hores d'ara, al registre, n'hi consten cinc vegades més, fins a 4.324 casos nous.

El motiu d'aquest decalatge és doble: el retard en les dades i la tria del dia en què s'anuncien les xifres. A Catalunya, per exemple, ja fa mesos que els epidemiòlegs i el mateix Govern apunten que és molt més fiable tenir en compte la incidència acumulada i no pas les dades de les últimes 24 hores, que acaben canviant, per això la foto recent mai és del tot completa.

L'ARA també va analitzar dijous els principals indicadors de les xifres madrilenyes i l'exposició de les dades que fa el govern de la Comunitat en relació amb les mesures preses fins ara. De fet, Madrid continua al·legant que la baixada de les xifres és fruit del resultat exitós de les seves mesures. A la capital espanyola, però, el toc de queda és a partir de mitjanit i a bars i restaurants només hi ha hagut limitacions d’aforament, però no s’han clausurat, com sí que ha passat a Catalunya. A més, aquest divendres Madrid va aixecar les restriccions de mobilitat en deu de les 41 àrees bàsiques de salut confinades perimetralment des de mitjans de setembre. Tampoc hi ha un confinament de tota la comunitat el cap de setmana, com sí que hi va haver durant els últims dos ponts: el de Tots Sants i el de l'Almudena.

La Comunitat de Madrid sosté que la seva estratègia de confinar per àrees bàsiques de salut ha funcionat perquè ha permès “arraconar” el virus. Van començar tancant zones amb incidències superiors als 1.000 casos, després 750, després 500, i cada divendres van aixecant o aplicant confinaments perimetrals d’aquestes àrees en funció de l’evolució de la situació. L’altra pota clau del suposat èxit, segons fonts de la conselleria de Salut madrilenya, és l’ús de tests d’antígens a l’atenció primària i urgències que, a poc a poc, han anat substituint les proves PCR. L’avantatge principal d’aquest mètode de diagnòstic és que, a més de ser més barat, dona resultats en 15 minuts, cosa que permet tallar la transmissió ràpidament localitzant els contactes estrets del positiu.