Es tripliquen els nous contagis confirmats de coronavirus a Catalunya: 938 més en les últimes 24 hores

Segueix baixant el nombre de morts diaris per coronavirus a Catalunya. En les últimes 24 hores n'hi ha hagut 37, segons les dades d'aquest dijous del departament de Salut. Es tracta de la xifra més baixa des que s'aporten les dades de les funeràries, el 15 d'abril. Tanmateix, el nombre de nous contagis confirmats s'ha triplicat en les últimes hores: si ahir eren 322, avui són 938. Això vol dir que fins ara hi ha hagut un total de 62.615 casos positius de covid-19 confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D’altra banda, hi ha un total de 189.666 casos possibles d’infecció.





Amb les 37 defuncions de les últimes 24 hores, 11.440 persones han mort per culpa del virus a casa nostra. D'aquest total, han mort en un centre hospitalari, positive per covid-19 o bé com a casos sospitosos, un total de 6.536 persones; 3.381 han mort en una residència, 157 en un centre sociosanitari i 617 al seu domicili.

Des de l'inici de l'epidèmia fins avui un total de 3.962 persones han sigut ingressades de gravetat; actualment són 353. Aquesta xifra indica que en les últimes 24 hores no hi ha hagut cap ingrés nou de gravetat. A més, 3.569 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia a Catalunya s’han comptabilitzat fins aquest dijous un total de 35.616 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.866 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus i 35.737 són casos sospitosos.