510 morts per coronavirus les últimes 24 hores a l'Estat, la xifra més baixa des del 23 de març

Segueix morint gent a Espanya pel coronavirus però les xifres d'aquest dissabte ofereixen una mica d'esperança. En les últimes 24 hores han mort 510 persones per coronavirus, 95 menys que divendres, i és la xifra més baixa des del 23 de març, que van ser 462. En total, el nombre de morts ascendeix a 16.353 a tot l'Estat. De tota manera, aquesta reducció està en sintonia amb la tendència dels últims dies. És el tercer dia que l'augment de morts va a la baixa: dimecres van ser 74 menys, dijous 78 i divendres, que es donen a conèixer avui dissabte, 95. Es tracta del descens més pronunciat de tota la setmana -de fet, l'increment de morts va augmentar a principis de setmana.

D'aquests 510, un centenar de morts es van produir a Catalunya i 112 a la Comunitat de Madrid -ja en suma 6.084-, però és la dada més baixa a la capital espanyola dels últims 23 dies. Segons les dades de Sanitat, les persones recuperades les últimes 24 hores són 1.250 a la Comunitat de Madrid, més d'un terç del nombre de recuperats en tot l'Estat, 3.441, que tanmateix conté un error perquè a Catalunya registra 40 menys dels que va comunicar el departament de Salut aquest divendres a la nit. Pel que fa al nombre de contagis les últimes 24 hores, és de 4.830, un pèl superior que la jornada anterior, i l'increment en aquest sentit ha pujat del 3% al 3,1%, per bé que pot ser explicable per l'accés als tests de diagnòstic ràpid. Des que es va iniciar la pandèmia hi ha hagut 161.852 positius detectats, dels quals s'han recuperat 59.109, un 36,5%.

Aquest dissabte el president espanyol, Pedro Sánchez, torna a presidir com cada dia la reunió del comitè tècnic, que compareixerà al llarg del migdia en roda de premsa. Ho farà més tard de l'habitual perquè el cap de l'executiu s'ha reunit per videoconferència abans amb el comitè científic, del qual forma part el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, que aquest divendres manifestava en una entrevista a Catalunya Ràdio que la Moncloa no havia consultat aquest comitè sobre la decisió d'aixecar el confinament més dur.

Tot i això, la cap d'àrea de Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, ha recordat que en les dues primeres setmanes de confinament hi va haver una reducció del 70% de la mobilitat, fet que va ajudar en la caiguda de la transmissió del coronavirus entre la població. "És el mateix distanciament social que tindrem ara i l'impacte seguirà sent important", ha anotat la doctora en roda de premsa, i ha assenyalat que és "suficient" i "molt dràstic". Sierra també ha donat dades de professionals sanitaris infectats i ja se situen al voltant dels 25.000 arreu de l'Estat.

Quarta baixa per covid-19

En la roda de premsa d'aquest dissabte ha comparegut en representació de la Policia Nacional la comissària principal María Pilar Allué. Ho ha fet en substitució del comissari principal José García Molina, que ha presentat símptomes de coronavirus i és ja la quarta baixa del comitè tècnic a causa del contagi. Primer va ser el tinent general de la Guàrdia Civil Laurentino Ceña; després el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón; i posteriorment el director adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González.