Barcelona reobre la meitat dels parcs

Els barcelonins que comencin a sortir a passejar pel carrer podran fer-ho, en molts casos, envoltats de verd. L'Ajuntament ha decidit que reobrirà aquest divendres setanta dels seus parcs, aproximadament la meitat, aprofitant l'inici del desconfinament. S'obriran jardins dels deu districtes, però sota la condició que siguin llocs de pas. A banda, l'Ajuntament publicarà un mapa de "rutes segures", amb voreres i espais prou amplis perquè s'hi pugui caminar o anar amb bicicleta mantenint una distància de seguretat amb la resta de passejants.

"La natura és una de les coses que més s'han trobat a faltar en el confinament, i els parcs són petits oasis on podem alliberar espai públic", ha sostingut el regidor de Transició Ecològica, Eloi Badia, en una roda de premsa. Segons ha detallat, el districte amb més espais verds reoberts serà, irònicament, el que menys parcs grans té: l'Eixample, on s'obriran fins a 28 entorns, la majoria interiors d'illa. El que menys, Nou Barris, amb un únic parc reobert. Ciutat Vella, un altre dels districtes més compactes, haurà d'esperar fins dilluns per veure dos dels sectors del Parc de la Ciutadella a disposició dels seus habitants.

Els primers a beneficiar-se d'aquesta reobertura seran els nens i nenes i els seus pares, perquè per ara són els únics autoritzats a sortir a passejar. La resta de ciutadans podran sortir, previsiblement, a partir de dissabte, quan el govern espanyol autoritzi el primer desconfinament. L'Ajuntament de Barcelona, doncs, s'ha avançat a aquesta situació. Badia ha explicat que la intenció del govern municipal és que els parcs i jardins siguin "espais d'itinerari" i no "d'estada", i ha demanat civisme a la població, ja que el temps de tancament, en plena primavera, ha fet que els parcs estiguin en un punt màxim de floració i que fins i tot sigui factible trobar-hi nius d'ocell. Les platges es mantindran tancades, segons ha detallat, perquè encara els cal una posada a punt després del pas del temporal Gloria. També seran inaccessibles els espais de joc infantil.

Rutes amb prou espai

D'altra banda, l'Ajuntament impulsarà una xarxa del que anomena "rutes segures". Són vies amb un mínim de quatre metres d'amplada de pas, sigui la vorera o la plataforma única, en cas de tenir-ne, perquè es pugui respectar un espai de dos metres entre les persones que es creuïn. N'hi haurà als 73 barris de la ciutat, per bé que el consistori s'ha adonat que aquest tipus de vies potser no existeix en determinats sectors (com a Ciutat Vella, per exemple). En aquests casos on faci falta, es tallaran 44 carrers al trànsit i passaran a ser de vianants, cada dia de les nou del matí a les nou del vespre. La tinent d'alcaldia d'Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha explicat que s'alliberaran 44 hectàrees de la ciutat d'aquesta manera, i ha afirmat que l'afectació al trànsit serà "petita" perquè es triaran vies de mobilitat ja de per si baixa.