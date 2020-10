Un 'rider' i dos clients de VTC: primeres multes pel toc de queda

Des de l'andana pots sentir com algú valida el bitllet i li ressonen les claus mentre baixa les escales. És l'escena que es repeteix a les estacions menys concorregudes del metro de Barcelona quan amb prou feines passa mitja hora de l'inici del toc de queda. Dins els vagons la majoria dels seients estan buits i pots escollir a quina filera t'asseus sense haver-la de compartir amb ningú. A l'exterior l'escenari encara és més desert. Falten pocs minuts per a les onze de la nit però ja no es veu cap ànima entre la immensitat de la plaça Espanya. Els vehicles que hi circulen es poden comptar: un Aerobús, dos busos de TMB, un camió de les escombraries, un parell de furgonetes i una moto.

651x366 Els agents aturen tots els vehicles que passen pel control / PERE VIRGILI Els agents aturen tots els vehicles que passen pel control / PERE VIRGILI

És dilluns a la nit, la segona del toc de queda a Catalunya però la primera que els Mossos d'Esquadra i les policies locals multen els que se'l salten. Els agents de la comissaria de l'Eixample dels Mossos preparen un control abans de la mitjanit amb quatre cotxes patrulla. El munten al punt que la Gran Via surt de sota de la plaça Espanya per dirigir-se al centre de Barcelona. Impressiona veure des d'allà els quilòmetres d'asfalt literalment buits amb la plaça Universitat a l'horitzó. El mosso que selecciona els vehicles atura tots els que passen, que seran una vuitantena al final del control. En la mitja hora llarga que durarà el dispositiu enviarà una quinzena dels cotxes als seus companys, tres dels quals acabaran amb denúncia.

651x366 Una part important dels vehicles que passen pel control són taxis / PERE VIRGILI Una part important dels vehicles que passen pel control són taxis / PERE VIRGILI

"Bona nit, d'on ve?", pregunta el mosso als conductors. Una part important dels vehicles, per no dir majoritària, són taxis. Llavors afegeix als clients: "Pot abaixar la finestra, si us plau?" Els pregunta quin trajecte fan i gairebé tots els taxis d'aquesta hora traslladen els passatgers d'un vol procedent d'Amsterdam que ha aterrat fa poc a l'aeroport del Prat. Els clients ensenyen el bitllet d'avió i poden continuar el recorregut. Els taxis, com els busos del transport públic i els vehicles que porten mercaderies, estan inclosos en les excepcions del toc de queda. Una altra cosa és si els clients dels taxis poden desplaçar-se i per això els agents consulten el motiu del trajecte. Els policies també pugen als busos per assegurar que els viatgers porten mascareta i compleixen les mesures.

651x366 Els Mossos pugen als busos per comprovar que es compleixen les mesures / PERE VIRGILI Els Mossos pugen als busos per comprovar que es compleixen les mesures / PERE VIRGILI

L'estat d'alarma permet que la policia pugui preguntar a les persones pel seu recorregut i pugui exigir la documentació que ho demostra. El gruix de la quinzena de vehicles que els Mossos inspeccionen durant el control són sobretot motos i algun cotxe particular: demanen als conductors el certificat autoresponsable i també el de l'empresa si el desplaçament és per feina. Si no tenen cap document, els agents valoren si l'explicació de les persones és plausible. Però al cap de pocs minuts d'haver posat en marxa el control ja s'adonen sense cap dubte que han enxampat el primer infractor de la nit, perquè és un rider que fa una hora i mitja que havia de deixar de circular.

651x366 El primer denunciat és un 'rider' que anava a buscar una comanda / PERE VIRGILI El primer denunciat és un 'rider' que anava a buscar una comanda / PERE VIRGILI

"No guanyo tant per poder pagar multes", lamenta el rider, que es diu Said. La denúncia dels Mossos encara no parla de cap import perquè primer aixequen una acta de proposta de sanció que ara es tramitarà. Però en Said assegura que "no ho entén" perquè l'empresa de repartiment de menjar per a la qual treballa li havia manifestat que fins a la mitjanit es podia moure i desconeix si la companyia li assumirà la multa. Suposadament anava a buscar una comanda en un restaurant –que tampoc podria estar obert– per després lliurar-la.

Incompliments amb drogues

Les altres persones que els agents sancionen durant la segona nit del confinament nocturn són dos clients de VTC. Igual que els taxis, els VTC poden circular, però això no treu que els usuaris que traslladen incompleixin el toc de queda. En els dos casos els clients donen uns arguments similars: que van de casa d'un amic al seu domicili o viceversa, tot i que cap d'aquest tipus de desplaçament està permès a partir de les deu de la nit. Els Mossos també els escorcollen perquè no seria la primera vegada que troben drogues. Efectivament, un dels homes denunciats porta haixix i els agents miren amb una llanterna que no hagi amagat alguna altra substància sota els seients del cotxe. Una multa pel toc de queda que se sumarà a una altra per drogues.

651x366 Els Mossos patrullen pels parcs per vigilar que no hi hagi ningú / PERE VIRGILI Els Mossos patrullen pels parcs per vigilar que no hi hagi ningú / PERE VIRGILI

Superada la mitjanit, els Mossos desmunten el control. La nit és tranquil·la perquè els fures –els agents de paisà– fa estona que volten per l'Eixample sense veure cap grup de persones en llocs on s'acostumen a concentrar o es fan botellons, com la plaça Catalunya, la plaça Universitat, la plaça de les Glòries, els parcs del costat de la Sagrada Família, el parc de Joan Miró o la superilla de Sant Antoni. Els Mossos hi patrullen per vigilar que no hi hagi ningú. Això no evita que de tant en tant es trobin algú que camina pel carrer o una parella que surt a passejar el gos fora de les excepcions previstes. Queda la incògnita de saber què passarà amb el toc de queda la nit de dijous, divendres i dissabte que, després dels efectes de la primera onada del covid –sense turistes ni oci nocturn–, és quan s'ajunta l'activitat social.