La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que quatre sanitaris han mort pel covid-19 a Catalunya. Vergés ha assegurat que la "màxima prioritat" és protegir els professionals davant l'epidèmia i ha fet un agraïment als treballadors que es troben en aquesta situació de "risc". La consellera ha donat el condol a les famílies dels sanitaris morts, així com a totes les persones que tenen familiars i amics que han perdut la vida pel coronavirus. "Hem de ser conscients com a societat de com està afectant aquest virus, que no ens permet acompanyar les persones quan moren", ha afegit Vergés. La consellera ha assegurat que els protocols de protecció "es van adaptant" amb el consens clínic i ha remarcat: "És important protegir-nos com a societat seguint les mesures higièniques, de distància social i confinament".

En la compareixença de cada migdia, Vergés ha informat que els últims dies s'han incorporat més de 1.200 professionals sanitaris a Catalunya. Entre els 1.200, 289 són metges, 365 infermeres, 36 sanitaris que estaven jubilats, 270 estudiants universitaris i també voluntaris. La consellera ha assegurat que encara demanen reforços de professionals i que el departament està en tràmits amb el ministeri d'Exteriors per incorporar metges de la Xina que han treballat per combatre el brot de covid-19 al país asiàtic. Així mateix, Vergés ha explicat que des del principi de l'epidèmia "s'han triplicat" el nombre de llits d'UCI a Catalunya. "És un augment brutal de la capacitat", ha defensat. Segons Salut, s'han incrementat en 1.800 els llits d'UCI disponibles, dels quals 1.400 estan ocupats per persones amb coronavirus. Vergés ha admès que, malgrat tot, el sistema sanitari està "molt tensionat" i "al límit" de la capacitat.

Pel que fa a la conca d'Òdena, la consellera ha subratllat que des que va començar el brot s'han pogut reincorporar 171 professionals i ha pronosticat que l'Hospital d'Igualada podrà "retornar" a la seva capacitat habitual.

Mascaretes no obligatòries

Per la seva part, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que l'ús de mascaretes per sortir al carrer és una "recomanació" de la Generalitat, però no una obligació. En cas que es volgués ordenar l'ús de mascaretes, Buch ha reconegut que hauria de ser una mesura adoptada pel govern espanyol. En la seva intervenció, el conseller també ha informat que un miler d'agents dels Mossos d'Esquadra faran aquest cap de setmana, de nou, controls a les carreteres de Catalunya per evitar que la gent es desplaci a segones residències per passar-hi la Setmana Santa. "Les activitats a l'aire lliure estan prohibides", ha recordat Buch. Alguns ajuntaments que acostumen a rebre població no resident el cap de setmana han posat barreres físiques per impedir l'accés i el conseller ha considerat que "és normal que es busquin alternatives" per complir el confinament, tot i que ha demanat garantir l'entrada i sortida dels serveis d'emergències.

Segons Buch, les últimes hores els agents no han hagut de tancar cap local a Catalunya però encara han denunciat un establiment que incomplia el confinament. També han posat 2.136 denúncies a persones que se saltaven les mesures i n'han detingut 27. Pel que fa a la participació de l'exèrcit espanyol en les tasques de suport pel covid-19, el conseller ha defensat que Catalunya disposa del seu servei "propi" d'emergències i seguretat que altres parts de l'Estat "no tenen". "El nostre sistema és suficient", ha assegurat Buch, que no ha descartat que la Unitat Militar d'Emergències (UME) pugui ajudar a desinfectar residències d'avis i ha rebutjat "buscar disputes" sobre això.

Sense concreció en el calendari escolar

En la roda de premsa del Govern, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha avançat que "encara no hi ha un acord" sobre com acabarà el curs universitari pel coronavirus. Pel que fa al calendari de les escoles i els instituts, Budó ha dit que "tots els escenaris estan oberts". La consellera ha afegit que el departament d'Educació està treballant per fer una radiografia de les necessitats dels alumnes en risc de bretxa digital. A partir d'aquí, la Generalitat planteja cedir els ordinadors i les tauletes que estan als centres educatius perquè els facin servir els alumnes que no en tenen. Budó ha explicat que també estan en contacte amb operadores per facilitar línies de connexió a internet als estudiants.

La consellera de Presidència i portaveu del Govern ha anunciat que la Generalitat prepara una apli que llançarà pròximament per resoldre dubtes i incidències relacionades amb el confinament i el covid-19. L'apli, anomenada Confinapp, tindrà un assistent virtual que resoldrà qüestions de salut, laborals, socials i educatives, entre d'altres. En la seva compareixença, Budó ha recordat que es manté la prohibició d'anar als horts urbans i no urbans que estan fora del domicili i que no formen part de cap activitat professional.