Si portes algú al cotxe durant el confinament, que l'acompanyant vagi al darrere

El confinament pel coronavirus encara genera molts dubtes entre els ciutadans i per això Protecció Civil ha tornat a respondre a algunes preguntes aquest dimarts en un videoxat a Twitter. Per exemple, es pot portar algú al cotxe? El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha recordat que no hi pot haver més de dues persones dins un vehicle i que només es permet en tres casos: si l'acompanyant no té cap altra manera de desplaçar-se, si els dos ocupants viuen al mateix domicili o si treballen al mateix lloc. Delgado també ha recomanat que l'acompanyant vagi al darrere "per mantenir la distància" de seguretat, perquè ha recordat que a l'espai públic totes les activitats s'han de fer de manera individual.

Una altra de les preguntes ha sigut sobre la compra de menjar. "Fer un desplaçament a 25 quilòmetres de distància de casa per anar a comprar sembla una excusa", ha avisat Delgado, que ha dit que només està justificat si el producte que es necessita no es pot trobar prop de casa. "En un entorn metropolità, no és adequat ni justificat desplaçar-se uns quants quilòmetres per anar a comprar", ha assegurat el subdirector de Protecció Civil, que ha insistit a "limitar" la mobilitat només en les situacions que sigui "imprescindible". Els Mossos d'Esquadra ja van recomanar aquest dilluns anar a comprar només un cop a la setmana, perquè "no està justificat" sortir de casa diverses vegades al dia per aquest motiu.

Sobre els horts particulars, Delgado ha explicat que de moment no es permet anar-hi, encara que sigui per recollir aliments d'autoconsum. Tot i això, ha admès que hi ha una "incongruència" perquè, si no es pot anar als horts a recollir aliments, s'hauran de comprar igualment a les botigues. "Estem intentant definir com es pot solucionar la qüestió amb la idea de l'autoconsum", ha dit Delgado, que ha avançat que Protecció Civil estudia que les persones d'àmbits rurals puguin anar a recollir els productes dels horts. Però, fins a nou avís, queda prohibit perquè, com ha avisat Delgado, fer "tantes excepcions" pot comportar que al final es mantingui la normalitat. Els únics que poden anar als horts i al tros són els pagesos que s'hi dediquen com a activitat professional.

Treure tots els gossos alhora

El subdirector de Protecció Civil també ha explicat si, es té més d'un gos, s'han de treure tots a passejar al mateix moment, de pressa i prop de casa. "S'ha de minimitzar el temps a l'exterior", ha recordat. Si els animals de companyia són en una segona residència, Delgado ha concretat que s'hi pot anar per alimentar-los i donar-los aigua "per la seva supervivència i salubritat". "Però no es pot fer cada dia ni aprofitar l'avinentesa per estar-se a la segona residència, sinó mínimament quan es necessita", ha afegit.

Pel que fa a l'atenció de les persones grans, dependents o amb discapacitat, ha recordat que es permeten desplaçaments per aquest motiu. Tot i això, ha assegurat que "la cosa ideal seria fer un únic desplaçament i quedar-se al seu domicili" com a recomanació per evitar la mobilitat. Delgado també ha explicat que es permet anar a recollir un paquet, de manera individual, però ha demanat "no abocar-se sobre el mostrador" per mantenir la distància de seguretat. Així mateix, ha recordat que és recomanable que per als desplaçaments llargs es porti el certificat que ha fet la Generalitat per sortir de casa, que en el cas dels treballadors que poden anar a la feina l'han d'acompanyar amb el document de l'empresa.

Sobre els menors amb custòdia compartida, Delgado ha aclarit que si un progenitor està afectat o contagiat pel coronavirus es recomana que la criatura es quedi amb l'altre. "Igualment, això no altera el règim de custòdia ordinària", ha apuntat. Pel que fa als menors que són a la conca d'Òdena –Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena–, però un dels progenitors viu fora de la zona aïllada, ha explicat que són casos que se solucionen "de manera particular" perquè s'hi dona una resposta individualitzada.