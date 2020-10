El risc de rebrot supera per primer cop els 400 punts en la segona onada a Catalunya

El risc de rebrot de covid-19 ha arribat aquest diumenge als 406,93 punts i se situa en el punt més alt assolit fins ara durant la segona onada de la pandèmia a Catalunya. Salut ha notificat, en les seves dades diàries, un total de 2.759 positius nous, 9 ingressos més a les unitats de cures intensives (UCI) i 16 defuncions. La pressió hospitalària comença a fer-se notar, i el nombre d'ingressats a l'UCI per coronavirus és de 213 pacients, la xifra més elevada de les últimes setmanes. Això també fa que el nombre d'ingressats als hospitals catalans per covid-19 ja sigui de 1.218 persones, incloent-hi les ateses a crítics. En canvi, la taxa de contagi o R, que mesura la velocitat de reproducció del virus en els últims set dies, se situa en 1,30, un valor lleugerament inferior als registrats els últims dies, tot i que cada positiu genera, de mitjana, més d'un contagi.

Mentre aquest cap de setmana han entrat en vigor les restriccions imposades pel Govern per frenar l'activitat social, la corba epidemiològica de Catalunya assoleix un nou pic. Entre el 8 i el 14 d'octubre, que és la setmana més recent que es considera fiable per interpretar la tendència, s'han fet un total de 137.635 PCR i s'han detectat 14.054 casos de coronavirus. Per tant, una mica més del 10% de PCR han sigut positives. Tant la xifra absoluta de contagis com el percentatge de positius també se situen al punt més alt de les últimes tres setmanes. De fet, aquest percentatge de positivitat representa el doble del que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per controlar la corba de covid-19 i gairebé el doble del que es registrava al conjunt del país a mitjans de setembre (6%).

L'augment de contagis, doncs, ha fet créixer el risc de rebrot, que confirma la tendència cap a un nivell crític. La mitjana d'edat dels infectats, tot i que puja a mesura que passen les setmanes, encara se situa en franges joves. Ara és de 39,5 anys i sense diferències per sexe.