EN DIRECTE | Argimon: "Hem de passar de l'estabilització de contagis a la reducció: el risc de rebrot encara és alt"

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, assegura que la tendència a Catalunya "s'ha estabilitzat clarament", si bé ha matisat que ara el més important és que, tant a nivell col·lectiu i individual, el Govern i la població abaixi les taxes d'infecció. "L'objectiu és fer que la corba sigui descendent i per això és absolutament necessària l'autoresponsabilització de tothom". Les últimes tres setmanes -del 18 de juliol al 7 d'agost- s'ha viscut un cert descens de la incidència del virus i ara, ha subratllat, cal que aquesta baixada sigui generalitzada en totes les regions sanitàries. "Hem de passar de l'estabilització a la reducció de contagis: el risc de rebrot encara és alt", ha afirmat Argimon.

Segons les últimes dades publicades per Salut, la taxa de contagis se situa entorn als 71 casos per cada 100.000 habitants, amb una velocitat de contagi del 0,93, és a dir, de cada cas se'n generen menys d'un cas nou. La màxima autoritat en Salut Pública de Catalunya ha comparegut aquest dimarts acompanyat del coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, per analitzar la situació epidemiològica de Catalunya i presentar les dades de participació als cribatges massius fets els últims dies al Vallès Occidental i Vilafranca del Penedès.

Sabadell és el municipi on s'han fet més PCR en aquesta iniciativa (3.099), si bé només l'1,8% de les persones que van participar en el testatge van donar positiu, és a dir, 57 persones. A Terrassa se n'han fet 1.173 proves, dels quals només 11 tenien la infecció activa, mentre que a Granollers s'han fet 1.053. "La majoria estaven molt lligades a un territori molt concret i a partir d'algun brot", ha explicat Argimon. A la cocapital del Vallès Occidental s'han obtingut 108 positius, 72 dels quals eren malalts asimptomàtics.

Pel que fa a Ripollet, on s'han fet un total de 1.688 PCR -329 de les quals amb el sistema porta a porta-, només s'han detectat 26 contagis. Al municipi lleidatà de Torregrossa, en canvi, només s'han fet 153 proves i fins a un 3,5% d'aquestes van revelar casos de covid-19.