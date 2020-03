Una residència de Lleida decideix autoconfinar-se per evitar contagis per coronavirus

El Centre Geriàtric de Lleida s'ha blindat contra el coronavirus i des de diumenge, 24 treballadors estan tancats permanentment amb els 90 usuaris que hi viuen. La mesura "taxativa" s'ha adoptat per evitar les entrades i sortides de personal al centre i no haver de patir constantment per si algú era portador del virus Covid-19. Així ho ha avançat el diari El Segre aquest mateix dimarts.

La directora del centre, Carol Mitjana, ha explicat que més de la meitat de l'equip va prendre la decisió de quedar-se a viure al centre divendres passat, mentre que una altra vintena dels empleats estan aïllats, confinats a casa seva, per si cal fer algun relleu. De moment, no tenen cap cas positiu ni tampoc cap resident amb símptomes o aïllat.

Mitjana ha detallat, en declaracions recollides pel diari lleidatà i l'ACN, que quan es va decretar l'estat d'alarma ja van prendre totes les precaucions possibles i ella mateixa va ser la primera de confinar-se al centre. Es va establir un protocol de seguretat molt "exhaustiu" i van canviar el funcionament dels torns, que van passar a ser de 3 dies seguits i 11 hores de durada. Així mateix, tot l'equip tècnic va passar a ser equip auxiliar de reforç a les auxiliars. D'aquesta manera, durant tres dies entraven les mateixes persones a la residència i es va extremar la precaució.



A mesura que els dies passaven i la propagació del Covid-19 també es feia més extensiva a moltes residències de gent de la tercera edat, divendres es va reunir l'equip directiu del Centre Geriàtric Lleida i va prendre la decisió, d'acord amb la resta de treballadors, de tancar més de la meitat de la plantilla a la residència. Mitjana ha assegurat que d'aquesta manera es vol evitar "l'angoixa" que suposava que cada matí entrés gent de fora al centre sense saber si eren "portadors o no del virus". Diumenge tot l'equip va anar al centre amb la maleta i ara viuen en una sala que s'ha adequat per dormir. Només hi ha una persona que hi accedeix cada dia per la bugaderia i amb totes les mesures de seguretat pertinents.



Mitjana explica que ara el personal ha passat a "fer de tot i a ser un sol equip", fent tasques diverses com fregar o atendre els usuaris. "Hem fet unió i força entre tots", remarca, i també es treballa amb el mateix protocol de seguretat que inclou la mascareta, els guants i el gel. Tot plegat, però, sense entrar ni sortir del centre.

Les residències, al límit

Aquest cas d'autoconfinament és un dels casos de residències que han decidit establir les seves pròpies normes. Ahir i avui dimarts l'allau de morts, positius i contagiats a les residències té el màxim exponent en les residències de Capellades i Olesa de Montserrat, on s'han produït ja diverses morts i els casos de contagis es multipliquen. En total a Catalunya hi ha 212 avis diagnosticats positius en 70 residències diferents, segons les últimes dades del Govern, en les quals no s'informa, però, de la xifra de víctimes mortals.

Davant d'aquesta situació i davant les peticions reiterades d'ajuda per part de la patronal de les residències, Acra, les entitats del Tercer Sector i les mateixes plataformes de familiars, ahir la Generalitat va avançar que treballa en un nou model d'actuació a les residències de persones grans, que suposarà la intervenció conjunta dels departaments d'Afers Socials i Salut, i que podria passar per la medicalització d'aquests centres o l'establiment d'altres espais medicalitzats per separar els avis i àvies malalts.