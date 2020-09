Les residències demanen doblar la inversió al sector, fins als 3.000 milions

"Ara venen metges i infermeres del CAP a les residències, a pràcticament totes, ara sí; però això és el que hauríem d'haver tingut sempre i el que s'hauria de mantenir a partir d'ara", ha sentenciat aquest matí la presidenta d'ACRA –la patronal de les residències–, Cinta Pascual. La representant del sector ha reclamat al departament de Salut que la coordinació que s'ha aconseguit ara no es perdi després de la pandèmia per garantir el dret a la sanitat de les persones més grans que estan al final de les seves vides. També ha insistit al Govern que la partida als pressupostos d'Afers Socials (que ara és de 1.500 milions d'euros anuals) s'hauria de doblar, fins a arribar als 3.000 milions d'euros.

"Hem de duplicar la partida per tirar endavant els nous models que se'ns demanen: són diners que seran per augmentar salaris, mantenir la coordinació sanitària, per no trobar-nos amb falta de personal i per millorar en innovació tecnològica", ha subratllat Pascual. ACRA assenyala que actualment la ràtio de treballadors és d'una mitjana de 58 treballadors per cada 100 residents. "Hem de tenir en compte, però, que fan tres torns per cobrir les 24 hores i els caps de setmana i festius", ha matisat Pascual, que calcula que una ràtio ideal estaria al voltant dels 68 o 70 treballadors per cada 100 interns.

Pascual també ha fet referència als nous protocols en residències, que permeten visites i ingressos nous en funció dels centres i ha celebrat la mesura: "És una explosió d'il·lusió per a les famílies". Tot i això, la presidenta de la patronal ha assumit que això pot fer que hi hagi més contagis, però ha dit que "cal assumir el risc". Actualment, de les 52.000 persones que viuen en residències només hi ha un 0,6% amb diagnòstic positiu, en un total de 46 centres catalans. "Estem parlant de molt pocs casos, res a veure amb el que va passar al març i a l'abril", ha assegurat Pascual, que manté que ara els centres estan "preparats".

Aquesta comoditat en la feina es deu, en part, segons Pascual, a l'anomenada "tarifa covid", que la patronal va pactar amb la Generalitat al juliol i que preveu una inversió extra de 196 euros addicionals per plaça per poder garantir que es fan unitats de convivència petites, sectoritzacions, aïllaments, contractació de personal i seguretat. La tarifa es mantindrà fins a finals d'any, quan el Govern ja esperava tenir una vacuna: "Ara veurem què passa", ha advertit la presidenta de la patronal, que ha reclamat que es mantingui aquesta tarifa mentre duri la pandèmia.

Calen metges i infermeres

Durant la seva trobada amb periodistes d'avui, la patronal també ha reclamat al Govern que compleixi amb el compromís de contractar 163 metges i 270 infermeres més a l'atenció primària que es puguin destinar exclusivament a atendre les persones que tenen una residència com a llar. "És Salut qui ha de contractar-los i posar-los a disposició per garantir el dret d'aquestes persones, com qualsevol altre veí, a ser ateses", ha etzibat Pascual, que ha lamentat que encara no s'hagi resolt aquesta qüestió.

"És Salut qui ha de contractar metges i infermeres i posar-los a disposició de les residències per garantir el dret d'aquestes persones, com qualsevol altre veí, a ser atesos" Cinta Pascual presidenta d'ACRA

La patronal de les residències, a més, també insta el Govern a mantenir aquests llocs de feina estables. "Si Salut paga el mòdul sanitari, nosaltres podríem destinar la partida que ens toca d'Afers Socials exclusivament a millorar les cures, l'atenció i els serveis", ha conclòs Pascual.