Ultimen un pla perquè les famílies puguin visitar les residències un mínim d'un cop per setmana

El director estratègic d’Atenció Primària del departament de Salut, Rafa Ruiz, ha parlat a TV3 sobre les residències de la gent gran i el nou pla que està ultimant Salut pel que fa a les visites dels familiars. Ruiz ha explicat que la seva proposta és "que tinguem més en compte la situació de la residència i no tant la de la comunitat" per autoritzar o restringir les visites als familiars. "Si el risc és excessiu, ja s'actuarà en conseqüència en aquell territori en concret, però proposem que les visites a les residències de gent gran les marqui la situació de la residència". És a dir, capgirar el que passava fins ara. Així, ha apuntat que la mesura, que afecta el 99% de les residències que estan lliures de covid, entrarà en vigor la setmana vinent.

D'aquesta manera, es permetran les visites de familiars i les sortides dels residents al marge de la situació epidemiològica de les regions sanitàries. "Si els centres poden habilitar visites de 30, 45 o 60 minuts per setmana... això dependrà de cada centre. En l'àmbit de les residències tenim el virus molt controlat. Actualment, de les 53.000 persones grans ingressades, només 300 tenen covid, és a dir, només el 0,6% dels residents als centres estan afectats pel covid", ha conclòs. Ruiz ha explicat que "s'han començat a fer PCRs als treballadors de les residències", i que ara estan "estudiant quina és la manera més eficient de fer-los". "Els tests serològics tenen importància perquè ens donen una foto de la situació", ha afegit.

A RAC1, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha confirmat que s'està treballant en aquest pla i ha dit que a diferència del març, ara les persones grans que viuen a les residències estan fins i tot massa protegides i que cal "evitar que morin de pena", una reivindicació que les famílies fa temps que fan.

"No hi ha atur entre els professionals de la salut"

Preguntat pel Pla de Reforç de l'Atenció Primària, el director estratègic d’Atenció Primària ha apuntat que està "plantejat perquè comenci a ser efectiu aquest mateix mes". "Arribaran diners als equips, alguns dels professionals ja estan contractats. La situació és complicada perquè hi ha poca oferta de personal, no hi ha atur entre els professionals de la salut", ha apuntat.