La falta de neveres per traslladar les vacunes fa impossible mantenir el ritme previst d'immunitat

Problemes logístics, un calendari amb festius i falta de neveres adequades per mantenir la temperatura de la vacuna són les justificacions que està donant el departament de Salut per explicar el baix ritme d'immunització a les residències geriàtriques. En aquesta primera setmana de campanya de vacunació des què es va posar la primera injecció a Josefa Pérez, usuària d'un centre de l'Hospitalet, només s'han vacunat 7.744 persones, entre residents i treballadors.

En set dies, i amb les dades de Salut, només s'han subministrat el 12,9% de les 60.000 dosis de les vacunes que Pfizer-BioNTech ha despatxat a Catalunya. El departament ha admès que ara per ara no hi ha prou neveres per transportar les vacunes perquè "moltes van quedar atrapades al túnel de Calais durant el tancament fronterer amb el Regne Unit" els dies previs a Cap d'Any. Un cop solucionades les cues, i amb els minifrigorífics ja a Catalunya, la conselleria confia poder restablir l'ordre i augmentar el ritme.

Es confirma que el dia 1 de gener no es va vacunar perquè era festiu. És un escàndol. https://t.co/DLM902oVIV pic.twitter.com/9rfSF6LeGi — Gerard Giménez i Adsuar (@gmnzgerard) January 3, 2021

A més, Salut també al·ludeix a la lentitud de rebre el consentiment que autoritza la vacunació a la gent gran de les residències, un tràmit que sovint requereix la signatura de familiars i tutors i que el departament afirma que fa alentir els tràmits.

Segons el balanç diari, ahir dissabte es van vacunar 1.660 persones, xifra sensiblement inferior a les que es van registrar els dies 30 i 31 de desembre, amb unes 2.400 dosis subsministrades. En canvi, l'1 de gener, el primer festiu de la setmana, només hi va haver dues persones immunitzades. El pitjor balanç és el del dia 28, el segon dia de la campanya, quan la remesa enviada des de la central de la farmacèutica Pfizer no va poder arribar a Espanya fins 24 hores més tard del previst per problemes logístics. Tot i que es va dir des de les autoritats sanitàries que l'endemà es reprendria l'activitat, el dia 29 només es van fer 444 vacunacions.

I en aquest context, les dades generals d'evolució de la malaltia no acompanyen. El risc de rebrot, que mesura el potencial de creixement del coronavirus, ha experimentat un augment de 54 punts en les últimes 24 hores a Catalunya, on també ha crescut la velocitat de propagació (Rt) de la Covid-19 i la pressió hospitalària, amb 81 noves persones ingressades i 12 pacients més a les UCI. Segons les dades actualitzades aquest diumenge pel departament de Salut de la Generalitat, en les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 1.483 nous infectats per la Covid-19 i 45 morts, i el risc de rebrot ha passat dels 368 punts a 422, mentre l'Rt ha pujat de l'1,02 a l'1,11.