La selectivitat s'allargarà un dia més per complir amb les mesures sanitàries

La convocatòria ordinària de la prova d'accés a la universitat (PAU) prevista inicialment per als dies 7, 8 i 9 de juliol, s'allargarà un dia més fins al 10 de juliol, per garantir les mesures de seguretat imposades per les autoritats sanitàries. Per primer cop, la selectivitat durarà quatre dies, i no tres, ja que caldrà fer una nova distribució de les franges horàries dels exàmens per evitar aglomeracions. Els propers dines es farà públic aquest nou horari.

Allargar un dia més el calendari de les PAU és una nova mesura que es pren per complir les mesures d'higiene. Fa uns dies, el Govern va anunciar que els exàmens es faran en universitats, com és habitual, però ara també en centres de secundària, públics i concertats, per habilitar més espais per repartir millor els estudiants. Això no vol dir que cada alumne s'examinarà en el centre on estudia batxillerat, sinó que es treballa en una nova distribució de l'alumnat prioritzant criteris de proximitat, perquè tant els estudiants com els professors s'hagin de desplaçar menys.

Les mesures d'higiene i seguretat s'afegeixen als canvis anunciats en un inici. Primer van ser les dates – es va ajornar un mes, del 9 a l'11 de juny al 7, 8 i 9 de juliol–, i després es van concretar algunes modificacions en les proves, que ara tindran més opcions per respondre i canvis en les puntuacions. L'ARA va recollir fa uns dies les novetats que s'introduiran a les proves d'accés a la universitat (PAU) d'aquest any a les principals matèries. En total, hi ha 29 assignatures que entren a examen: cinc són de la fase general (català, castellà, una llengua estrangera, història i una assignatura més depenent del tipus de batxillerat) i la resta són matèries de modalitat.

D'altra banda, des de divendres està obert el termini de matriculació a la convocatòria ordinària de la PAU que s'allargarà fins al 15 de juny inclòs. Aquest termini serà excepcionalment el mateix per a l'alumnat de matrícula lliure (que van acabar el batxillerat amb anterioritat al curs actual i es presenten a pujar nota de PAU o fer la prova per primera vegada, o que provenen de sistemes educatius estrangers), per als de segon de Batxillerat i per als de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). El procés de matriculació es fa al Portal d'accés a la universitat.

Ateses les circumstàncies excepcionals, també es modifica el calendari de les Proves d'Accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys, així com de les Proves d'aptitud personal (PAP), que han de superar els estudiants que volen estudiar alguns graus en concret:

PAP d'Educació infantil i primària: prevista inicialment per al 19 de juny, s'endarrereix al dimecres 15 de juliol (totes les universitats que fan educació, tant públiques com privades).

Traducció i interpretació (anglès): dissabte 11 de juliol (UAB i UPF)

Cinema i mitjans audiovisuals: entre el 13 i el 15 de juliol (ESCAC – UB)

Producció Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment: dilluns 13 de juliol (ENTI – UB)

Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries: dilluns 13 de juliol (CESDA – URV)

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE): CAFE UVic-UCC: dilluns 13 de juliol, CAFE INEFC UB: dimarts 14 de juliol, CAFE INEFC UdL: dimecres 15 de juliol, CAFE Tecnocampus UPF: dijous 16 de juliol

Màrqueting (docència en anglès): dijous 16 de juliol (ESIC – URV)

Les Proves Accés a la Universitat per a més grans 25 i 45 anys, previstes inicialment per al 20 i 27 de juny per a la Fase General i la Fase Específica respectivament, passen a celebrar-se el mateix dia totes dues, dissabte 18 de juliol. Al matí es faran els exàmens corresponents a la Fase General, i la tarda els de la Fase Específica.