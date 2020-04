El sistema es col·lapsa el primer dia de venda de mascaretes i les farmàcies es queden sense poder-ne dispensar

Ni dues hores de rellotge. La demanda de mascaretes a les farmàcies catalanes el primer dia que es començava a dispensar el primer gran lot de 1,5 milions d'unitats adquirits per la Generalitat ha col·lapsat el sistema de dispensació i a partir de les 10 del matí la majoria de farmàcies de Catalunya han tingut problemes per dispensar tant aquest producte com la resta de medicaments que es subministren amb recepta, segons ha confirmat la Federació de Farmàcies de Catalunya. A hores d'ara els tècnics intenten solucionar el problema per restablir la normalitat.

"Ja tornaré a passar més tard", deien amb resignació diversos usuaris en una farmàcia de Gràcia quan el sistema ja havia caigut. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, ha explicat a l'ARA que el col·lapse s'ha donat quan ordinadors de farmàcies de tota Catalunya han introduït un mateix codi al sistema, el de les mascaretes. La xarxa informàtica no estava preparada per rebre aquest allau i ara els tècnics treballen per solucionar-ho. En general, els usuaris s'estan mostrant "raonables" i entenen la situació, segons ha explicat Torres, que ha destacat la "calma" dels usuaris en termes generals a l'hora d'adquirir la mascareta.

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha insistit aquest migdia que els tècnics informàtics continuen treballant per resoldre la incidència. Ha explicat que "la majoria de les farmàcies dispensen les mascaretes i anoten a mà les dades", per després poder-les entrar al sistema informàtic un cop l'averia s'hagi solucionat.

Alta demanda

Tot i la pluja des de primera hora del matí, les cues a les farmàcies de Barcelona superaven les habituals. En una hora, s'han repartit 100.000 mascaretes, ha informat el Col·legi de Farmacèutics a l'ACN. "Amb aquest temps no hauria vingut, però he sentit per la ràdio que al migdia ja s'haurien acabat i per això he baixat", explicava, paraigües en mà, l'Encarnació, que tenia cinc persones al davant a la cua de la farmàcia del Camp del Grassot on acostuma a comprar els medicaments. "He aprofitat perquè se m'ha acabat el medicament que m'he de prendre cada dia, i si tenen mascaretes també n'agafaré una", deia la Pilar, que feia cua tot just darrere de l'Encarnació.

"Sort que avui plovia, sinó la cua ens hauria arribat al final del carrer", comenta una farmacèutica de la Vila de Gràcia. Explica que al seu establiment, que obre cada dia de l'any, aquest cap de setmana ja han sigut molts els usuaris que s'han acostat a preguntar si a partir d'avui podrien comprar la mascareta. "A la gent li ha costat entendre que només en podrien adquirir una", explicaven la Yolanda i el Roberto, farmacèutics d'un altre establiment del barri.

Els dos farmacèutics expliquen que aquest dilluns s'han acostat a la farmàcia molts jubilats que ja portaven mascareta i volien adquirir-ne una altra i persones en edat de treballar que no en portaven i demanaven la primera. "Han d'entendre que n'hi haurà per a tothom", deia la Yolanda. Tot i així, expliquen que la majoria de clients sabien com funcionava la distribució, eren conscients que només en podrien adquirir una per setmana i que la primera seria gratuïta. Budó recomanava aquest migdia als usuaris que "ningú trenqui el confinament per anar a buscar" mascaretes. "N'hi haurà per a tothom", insistia la consellera de Presidència.

Quan els usuaris han començat a assabentar-se que el sistema s'havia bloquejat, les cues han anat disminuint i només les persones que necessitaven algun medicament sense prescripció mèdica s'esperaven a les portes dels establiments per adquirir-los. "Ja tenim mascaretes", es llegia a les pissarres de la majoria de farmàcies aquest dilluns. Un cartell que aquests dies havia exhibit precisament el missatge contrari. Durant una estona, però, tampoc podrà ser així.